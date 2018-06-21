國小老師疑不當管教 新北：調為科任

（中央社記者黃旭昇新北21日電）人本基金會指陳新北市三重某國小洪姓教師疑似不當管教案，新北市府教育局表示，要求校方今天下午起，班導師不得再進班，下學年度也調整為科任教師，並啟動輔導機制。



市府教育局副局長黃靜怡今天受訪表示，8日晚間市府教育局接獲陳情，洪姓老師疑似不當管教，家長將不當管教錄音事證交給人本基金會。人本協助與家長溝通，教育局也透過管道盼與家長取得錄音事證。



三重區洪姓班導師遭投訴將座位劃為「天堂」、「地獄」區，且情緒失控辱罵學生。學生也被罰站，老師並欺負程度不好的學生。



教育局表示，學校針對洪姓教師疑似不當行為召開班親會與家長雙向協調溝通，也指派專任輔導老師入班輔導，如何因材施教引導教學，並將洪姓教師下學年度職務為調整為科任教師。



校方表示，洪老師第一年考上正式老師帶班，要求比較高，洪老師以前在私校教過書，學生程度相近，但遇到正常編班的學生班級，學生程度有落差，同樣的教學方法已不適用。



黃靜怡說，教育局已由督學籌組調查小組，從嚴查察三重這所國小處理過程，及老師的教學行為，並將於學期末結束前完成調查，若查證屬實除移送考核會議處，如果洪姓老師確實有不當管教行為，依情節輕重將予以申誡至記過等處分，最嚴重可解聘。（編輯：梁君棣）1070621