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南投星空季 合歡山爭取暗空公園認證

發稿時間：2018/06/21 16:35

最新更新：2018/06/21 16:35

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（中央社記者吳哲豪南投21日電）2018南投星空季活動正式開跑，南投縣長林明溱參加開幕式致詞時說，縣府將改善合歡山的觀星環境，爭取國際暗天協會的暗空公園認證，希望讓滿天星光成為南投縣觀光新亮點。

合歡山國際暗空公園申請暨2018南投星空季今天正式展開，主辦單位在南投縣政府一樓大廳舉辦記者會，林明溱、交通部觀光局副局長陳淑慧、林務局東勢林管處長蕭崇仁等人都參與記者會，宣布活動正式開跑。

林明溱表示，南投有好山好水，而合歡山有海拔高、低光害的天然條件，因而成為台灣知名的觀星勝地，吸引成千上萬的追星族上山追星，縣府規劃在仁愛鄉清境的鳶峰管理站規劃設置合歡山國際暗空公園。

林明溱說，縣府會結合管理站周邊的設施、優美的高山風景以及觀星設施，改善光害與維護環境，同時和太魯閣國家公園管理等單位合作，正式向美國的國際暗天協會爭取認證，預計7月底正式送件，約花一年半的審查時程，未來通過認證後，將可以加值南投縣的觀光發展，再創旅遊新高。

主辦單位也公布了縣內杉林溪、清境以及溪頭等5大星空地圖，期盼打造一個可以讓遊客白天避暑、晚上賞螢觀星的觀光首都，整合縣內各區絕佳的觀星位置，邀請民眾來到南投與星空來場浪漫的邂逅。（編輯：施燕飛）1070621

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