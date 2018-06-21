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老人長照中心積欠國稅 遭強制拍賣病床設備

發稿時間：2018/06/21 16:44

最新更新：2018/06/21 16:44

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市一家老人長期照顧中心，因積欠國稅和勞、健保費用及市政府罰鍰，今天遭行政執行署桃園分署強制執行拍賣部分動產。社會局除確認中心設備足夠，也強調長輩權益不受影響。

桃園市桃園區一家在地經營13年的老人長期照顧中心，因積欠國稅、勞健保費用及市政府罰鍰，總金額高達新台幣258萬5369元，遭行政執行署強制執行拍賣部分動產，行政執行署桃園分署今天會同社會局與警方到場點交清查。

法務部行政執行署桃園分署主任行政執行官穆治平今天受訪表示，執行署去年底查封該中心病床27張、電視3台、電腦1組、按摩椅1張，負責人雖在2月承諾分期繳納卻未落實，執行分署在廢止分期後，最後在5日將查封物以6萬3000元拍定。

穆治平表示，今天點交執行後若無法繳清欠稅款，將繼續強力執行，除調查負責人資金往來，如果持續不還款，也不排除管收負責人。

桃園市政府社會局老人福利科長趙樹堂指出，中心現有17位住民，除1人在外住院，目前共有16人入住，社會局已確認機構床位及相關設備足夠，長輩權益暫時不受影響，也不需搬離。後續將持續了解中心清償情形及營運能力，若有任何狀況，將依老人福利法相關規定辦理。

根據勞動局資料顯示，近3年，這家長照中心陸續有5人因為遭欠薪而申請勞資爭議調解。目前機構聘用的6名照服員，也有2人不符合勞基法規定，而被要求限期改善。

至於和股東間的財務糾紛，中心負責人表示，已釋出最大誠意，但需要時間處理，不過中心也強調「安養中心財務狀況沒有問題，會持續經營」，住民權益不會受影響。（編輯：方沛清）1070621

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