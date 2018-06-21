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行動助蕉農 中市餐飲業者採購5噸香蕉

發稿時間：2018/06/21 17:33

最新更新：2018/06/21 18:06

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香蕉盛產，台中市餐飲業者向高雄市美濃區農會採購5000公斤香蕉，希望協助蕉農度過難關，21日在台中市農業局見證下，致贈500公斤給瑪利亞社會福利基金會。中央社記者蘇木春攝　107年6月21日香蕉盛產，台中市餐飲業者向高雄市美濃區農會採購5000公斤香蕉，希望協助蕉農度過難關，21日在台中市農業局見證下，致贈500公斤給瑪利亞社會福利基金會。中央社記者蘇木春攝　107年6月21日

（中央社記者蘇木春台中21日電）為幫助蕉農，台中市餐飲業者向高雄市美濃區農會採購5000公斤香蕉，今天在台中市農業局見證下，致贈500公斤給瑪利亞社會福利基金會，其餘將回饋顧客。

香蕉盛產，不少民間企業大手筆向產地採購香蕉，希望協助蕉農度過難關，台中市餐飲業者戴勝堂向高雄市美濃區農會採購5000公斤香蕉，還有台中金典酒店也採購香蕉分贈入住旅客。

擁有6家直營餐廳的戴勝堂，向美濃區農會訂購5000公斤香蕉，美濃區農會總幹事鍾清輝今天帶領當地蕉農到台中市出席捐贈活動，在台中市農業局副局長蔡勇勝的見證下，由戴勝堂將500公斤的香蕉送給財團法人瑪利亞社會福利基金會。

戴勝堂表示，除了致贈公益團體外，其餘的香蕉將於各直營餐廳回饋顧客，不限消費金額，每桌贈送2斤香蕉。

高雄市果農沈園升表示，在政府採取補救措施後，產地青蕉價格已經回穩，今天的價格每公斤約新台幣12到13元，加上近日南部豪雨，香蕉樹倒伏1到3成，部分盤商出現搶貨情形。

台中金典酒店最近也在櫃檯放香蕉，免費提供入住旅客享用，總經理陳月鳳表示，台灣香蕉品質及口感十分優良，是許多國際旅客來台必定要品嚐的水果之一，在櫃檯免費提供世界各地旅客享用香蕉，一方面是挺蕉農，另一方面幫台灣香蕉做宣傳。（編輯：施燕飛）1070621

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