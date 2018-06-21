全台首座500坪祖孫館 基隆揭牌啟用

全台首座以老幼共融為理念的「基隆祖孫館」21日在調和街揭牌啟用，占地500坪分為幼兒專屬區、長者活動區和代間共融區，另外還有安排親子或共融課程，歡迎民眾多加利用。中央社記者王朝鈺攝 107年6月21日

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）全台首座以老幼共融為理念的「基隆祖孫館」今天在調和街揭牌啟用，占地500坪分為幼兒專屬區、長者活動區和代間共融區，館內還規劃老幼共融課程，歡迎民眾多加利用。



市長林右昌致詞表示，小朋友看到老人家就有溫暖和安全感，老人家看到小孩也會感到療癒，現今社會最欠缺的就是長者和孩子一同相處時光，市府率全國之先踏出這一步，相信未來各縣市也會跟進。



他說，祖孫館硬體建設經費約新台幣1400萬元，感謝中央政府和基隆市議會支持，加上建築師和社會處用心規劃與設計，不僅是全台第一間祖孫館，相信在活動設計、空間規劃也會是全台第一。



衛生福利部次長呂寶靜受訪表示，基隆市府的創舉可以同時解決高齡化與少子化問題，林右昌非常有勇氣投入資源和人力成功建置祖孫館，期許未來也能在各地推廣。



社會處表指出，祖孫館前身為公辦民營的調和幼兒園，市府除獲得衛福部公益彩券回饋金補助380萬元修繕經費外，鴻海教育基金會也捐贈新台幣100萬元添購遊具及書籍，提供入館親子及祖孫免費使用。



社會處指出，無論是65歲以上長者或6歲以下的親子，入館都有屬於他們的活動區域及課程，開館時間為每週2至周6上午9時至12時、下午2時至4時，每天都有安排親子或共融課程，歡迎民眾多加利用。（編輯：梁君棣）1070621