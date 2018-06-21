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桃園推動職場實習計畫 強化學子競爭力

發稿時間：2018/06/21 18:13

最新更新：2018/06/21 19:41

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桃園市長鄭文燦（2排右3）21日出席「青年職場實習計畫啟動記者會」受訪表示，為了促進青年就業、減少學用落差，市政府邀請桃園上市上櫃公司及非政府組織團體共19家，提供至少101個實習機會，讓年輕學子進行深度的職場體驗。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月21日桃園市長鄭文燦（2排右3）21日出席「青年職場實習計畫啟動記者會」受訪表示，為了促進青年就業、減少學用落差，市政府邀請桃園上市上櫃公司及非政府組織團體共19家，提供至少101個實習機會，讓年輕學子進行深度的職場體驗。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府今年首創「青年職場實習計畫」，網羅百大企業、上市上櫃公司等職缺，提供大二以上在校學生實習，市府也會提供企業補助，為學生量身訂製職缺，厚植職場競爭力。

桃園市長鄭文燦今天出席「青年職場實習計畫啟動記者會」受訪表示，為了促進青年就業、減少學用落差，桃園市政府推出青年職場實習計畫，邀請桃園上市上櫃公司及非政府組織團體共19家，提供至少101個實習機會，讓年輕學子進行深度的職場體驗。

鄭文燦表示，日本多數企業是採用終身雇用制，年輕學子在大學時期幾乎就已決定未來就業方向，相較之下台灣更為自由開放，擁有更多元的選項，因此政府更需在青年就業的第一步時給予更大支持，透過業界講師的帶領進行深度學習，也可避免產生學用落差。

桃園市政府就業服務處職訓推動課長鄭維杰指出，以往私人企業實習是由各大專院校自行彙整，市府今年決定整合建立統一平台，由政府提供補助，參與企業需撰寫「職能提升計劃」，經市府審核通過才能參與。

鄭維杰表示，「青年職場實習計畫」限定設籍桃園市，且就讀國內大專院校二年級以上的在學青年，今年參與企業涵蓋台達電、麥當勞、家樂福、新光人壽、王品集團及在地知名飯店，希望藉此提供具實際學習能力職缺，打造學子的社會競爭力。（編輯：方沛清）1070621

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