/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

新竹州圖書館閒置34年 修復前將開放參觀

發稿時間：2018/06/21 18:21

最新更新：2018/06/21 19:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
有93年歷史的新竹州圖書館已閒置34年，為了讓民眾欣賞老建築內部樣貌，新竹市政府宣布將於23、24日開放民眾參觀。圖為新竹市長林智堅（前右）觀看老照片。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年6月21日有93年歷史的新竹州圖書館已閒置34年，為了讓民眾欣賞老建築內部樣貌，新竹市政府宣布將於23、24日開放民眾參觀。圖為新竹市長林智堅（前右）觀看老照片。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年6月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）有93年歷史的新竹州圖書館已閒置34年，新竹市政府爭取經費並經所有權人同意，預計今年底啟動修復，為了讓民眾欣賞老建築內部樣貌，將舉辦「返校日」活動，開放入內參觀。

新竹市政府今天在文化街上的新竹州圖書館舉辦「市民返校日-新竹州圖書館 open day」記者會，宣布將於23、24日開放民眾參觀，走進睽違34年後重新開啟的新竹州圖書館。

新竹市長林智堅表示，新竹州圖書館興建於1925年，「近代復興式樣」建築風格兼具古典與現代建築元素，在新竹縣市未分家時，由縣府賣給新光人壽，縣市分家後，1998年被新竹市政府指定為市定古蹟。

新竹市長林智堅說，他上任後積極和新光人壽接洽，商談古蹟活化事宜，活化這個空間，州圖書館預計今年底動工，期盼完工後吸引更多年輕人前來，進而更認識新竹市的歷史。

新光人壽資深協理陳正輝表示，新竹州圖書館自1925年7月31日落成後，跟市民的生活息息相關，許多長輩對於州圖書館充滿不少回憶，新光人壽相當樂見州圖書館的重新活化。

新竹市文化局長廖志堅說，新竹州圖書館為全台第二個建立的地方公共圖書館，建築室內使用採光高窗、外部牆面部分飾以泥塑洗石裝飾圖樣，規劃採原貌修復，盡可能保留舊設備並恢復功能；另外，也引入現代防火、防蟲等技術，將以復古而嶄新的面貌重現於市民眼前。

廖志堅表示，23、24日下午2時至7時舉行的「返校日」活動，內容包含不插電音樂演出、地方知識博覽會、圖書館修復展覽解說等活動，邀市民在圖書館動工修復前入內參觀，一起度過具有充滿知識性的炎炎夏日。（編輯：梁君棣）1070621

新竹市政府21日在文化街上的新竹州圖書館舉辦「市民返校日－新竹州圖書館 open day」記者會，宣布將於6月23、24日開放參觀，讓民眾走進睽違34年後重新開啟的新竹州圖書館。圖左5為新竹市長林智堅。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年6月21日新竹市政府21日在文化街上的新竹州圖書館舉辦「市民返校日－新竹州圖書館 open day」記者會，宣布將於6月23、24日開放參觀，讓民眾走進睽違34年後重新開啟的新竹州圖書館。圖左5為新竹市長林智堅。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年6月21日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP