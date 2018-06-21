主打重情義 侯友宜文宣推厚友誼小旗

（中央社記者黃旭昇新北21日電）國民黨新北市長參選人侯友宜以「重情重義」為競選主軸，今天曝光競選文宣「厚友誼」小桌旗。整體競選策略就是與鄉親搏感情，將自己名字結合文宣主軸，強調要帶給市民好日子。



小旗子以湖水藍為主要色系，「厚友誼」的厚字，以湖水藍的「ㄏ」與紅字的「日、子」組合而成，侯友宜解釋，「厚」與台語的「好」諧音，友誼就是感情，這是要與他一起做好朋友，一起過好日子，希望大家一起來插旗支持逗陣行；而一般人婚喪喜慶都會挑選好日子，所以，將「日子」改成紅色字體。



另有一款紅底白字的「友」貼紙，侯友宜也示範將貼紙貼在手臂上、貼在手機背面。他說，「重情重義重友誼」是中南部孩子到北部打拚的感覺與氛圍，也是中南部移民重視朋友的寫照。



侯友宜5月下旬已公布競選背心，他今天受訪時也提到，到台北在基層擔任刑事警察20年，每天都穿布鞋與基層搏感情，擔任公務員每天也都在基層走動，要瞭解基層心聲解決痛苦，幫民眾解決事情。



侯友宜說，他和許多常年選舉的政治人物出身不同，競選對手蘇貞昌的出身背景是當律師，律師是很高尚、難考的職業，但他是從基層打拚來的，一個是穿布鞋，一個是穿皮鞋，但政治人物要迎合討好很多人。



侯友宜今天與桃園市的市議員參選人聶哲淵拍攝宣傳照時，還主動指導聶哲淵要如何擺手勢、握拳，眼神看鏡頭。



另外，侯友宜表示，自己是第一次參與選舉，心裡有準備會遇到烏賊戰，有時候回應比較慢，希望大家體諒。（編輯：梁君棣）1070621