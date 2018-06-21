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中市防治荔枝椿象奏效 農三代願歸田

發稿時間：2018/06/21 18:53

最新更新：2018/06/21 19:41

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17歲高中生胡鈞婷，爺爺在台中太平種荔枝，首次農產行銷就是推銷台中的黑葉荔枝，她表示，透過友善有效的病蟲害防治，可以造福更多像爺爺一樣辛苦耕作的農民，在農會和政府攜手拓展行銷通路下，農民收入增加，讓像她這樣的農三代有信心回歸農田。中央社記者趙麗妍攝　107年6月21日17歲高中生胡鈞婷，爺爺在台中太平種荔枝，首次農產行銷就是推銷台中的黑葉荔枝，她表示，透過友善有效的病蟲害防治，可以造福更多像爺爺一樣辛苦耕作的農民，在農會和政府攜手拓展行銷通路下，農民收入增加，讓像她這樣的農三代有信心回歸農田。中央社記者趙麗妍攝　107年6月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市政府防治荔枝椿象生效，今年台中荔枝產量較前兩年增加6倍，市府輔導次級品收購加工，農民收入增加，農三代也有信心願意回歸農田。

荔枝椿象帶來的農損災害讓荔農聞之色變，台中市政府以綜合防治克服荔枝椿象危害，透過化學、物理、生物等三管齊下，讓台中荔枝產區免除蟲蟲危機，今年台中市的荔枝產量、產值都倍增。

台中市農業局長王俊雄今天表示，市府鼓勵農會、合作社開拓外銷市場，以每公斤補貼新台幣10元的獎勵，讓台中荔枝外銷到日本、馬來西亞、美國、新加坡等地超過300公噸，盼透過補貼處理費，把台中好的荔枝行銷到全球，預防盛產造成價格動盪。

針對次級品，王俊雄指出，協商廠商以每公斤9元收購，市府另補助每公斤9元，即使是次級品，農民每公斤也有18元收入，目前第一階段收購500噸，預備開啟第二階段收購。

市府也投入國內荔枝推廣，22至24日將陸續在SOGO忠孝店、新光百貨天母旬果屋、板橋大遠百、新光百貨台中店等處舉辦荔枝試吃活動。

17歲高中生胡鈞婷，爺爺在台中太平種荔枝，首次農產行銷就是推銷台中的黑葉荔枝，過去她曾投入國產大豆、南投鳳梨推廣，因為工讀接觸到農產品行銷，也讓她更深入了解農產品行銷過程。

胡鈞婷表示，農產品因生產成本不同，呈現的價格也有所不同，透過友善有效的病蟲害防治，可以造福更多像爺爺一樣辛苦耕作的農民，在農會和政府攜手拓展行銷通路下，農民收入增加，讓像她這樣的農三代有信心回歸農田。（編輯：施燕飛）1070621

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