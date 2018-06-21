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澎湖七美鄉公所新大樓落成

發稿時間：2018/06/21 19:12

最新更新：2018/06/21 19:38

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斥資約新台幣8000萬元的澎湖七美鄉公所行政大樓，21日舉行重建落成啟用典禮，將提供七美鄉民眾更舒適洽公環境及便民服務品質。中央社　107年6月21日斥資約新台幣8000萬元的澎湖七美鄉公所行政大樓，21日舉行重建落成啟用典禮，將提供七美鄉民眾更舒適洽公環境及便民服務品質。中央社　107年6月21日

（中央社澎湖縣21日電）澎湖最南的行政區「七美鄉公所」新建行政大樓今天落成，提供七美鄉民眾更舒適洽公環境及便民服務品質。

斥資約新台幣8000萬元的澎湖七美鄉公所行政大樓，今天舉行重建落成啟用典禮，包括縣長陳光復及澎湖的鄉市長都前往揭牌。澎湖的前縣長王乾發與七美鄉歷任的鄉長許進豐、許福存與陳友志等人也都重返同慶。

澎湖縣長陳光復表示，七美鄉公所為老舊行政大樓，民國66年建造，迄今超過40年歷史，因年久老舊，新建行政大樓104年開始建造，去年底完工。

新建行政大樓為地上4層鋼筋混凝土的綠建築，所需工程費約8000萬元，縣府補助1000萬，其餘由中央補助和鄉公所自籌，縣府另補助500萬購置冷氣、辦公桌椅、沙發等內部設備。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070621

澎湖最南的行政區「七美鄉公所」新建行政大樓21日落成，包括縣長陳光復（右）及澎湖的鄉市長都前往揭牌。澎湖七美歷任的鄉長許進豐（左3）、許福存（左2）等人也都重返同慶。中央社 107年6月21日澎湖最南的行政區「七美鄉公所」新建行政大樓21日落成，包括縣長陳光復（右）及澎湖的鄉市長都前往揭牌。澎湖七美歷任的鄉長許進豐（左3）、許福存（左2）等人也都重返同慶。中央社 107年6月21日
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