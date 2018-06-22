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竹市推異國書籍巡迴 讓新住民看到家鄉的書

發稿時間：2018/06/22 11:09

最新更新：2018/06/22 11:09

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府啟動「新住民行動書箱服務」，裝載9個國家、約250冊各國書籍，將於7月起規劃巡迴至6個社區，讓新住民可以看到來自家鄉的書，彷彿看到家鄉的訊息。

新竹市長林智堅表示，目前新竹市有9000多位新住民，為了讓新竹市成為新住民幸福的第二故鄉，市府團隊提供生活適應輔導班、新住民職訓專班及設立新住民家庭服務中心，提供各項的服務，這次推出書箱巡迴服務，讓新住民感受到關懷，也期盼讓更多人認識他國文化。

新竹市副市長沈慧虹表示，新住民說母國故事，不只是說給孩子聽，也讓孩子認識母國文化，擁有跟爺爺、奶奶共通語言，同時也撫慰懷鄉之情。

來自印尼的蘇利亞表示，平時看不懂中文，需要社工協助翻譯，開心在台灣能看到來自母國的書籍，閱讀到熟悉的文字，換她說故事給社工聽；同樣來自印尼的陳惠青說，為了響應這個活動，她請姊姊從家鄉來台灣探視時，幫忙帶一些原文書籍，「希望能讓更多人認識印尼。」

新竹市政府社會處代理處長魏幸雯表示，書箱服務的書籍包含心靈成長、宗教、美食、小說、雜誌及童話繪本等，並與新竹蘇格貓底咖啡店打造的書車合作，將服務帶到軍功里、高峰里、康樂里、育英里、虎山里及光明里等6個社區。

魏幸雯說，新住民家庭服務中心也培訓一批新住民故事達人，未來將會搭配書箱，為參與的市民敘述動人的異國故事。

魏幸雯表示，民眾在社區中看到新住民行動書箱，不妨停下腳步認識異國文化，也鼓勵民眾，若有機會到異國，可隨手協助帶一本原文書，或提供手邊的二手原文書籍，讓新住民行動書箱更為豐富精彩。（編輯：李錫璋）1070622

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