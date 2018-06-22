桃園蓮花季20週年 打造多元年輕化主題

2018桃園蓮花季30日將在觀音蓮花園休閒農業區登場，桃園市長鄭文燦（左3）22日表示，今年規劃10大亮點活動，並推出5條觀音小旅行路線，邀請民眾體驗多元行程。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年6月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）2018桃園蓮花季30日將在觀音蓮花園休閒農業區登場，桃園市長鄭文燦今天表示，市府今年打造多元、年輕化的主題活動，更推出5條小旅行路線，藉此帶動沿海觀光發展。



桃園蓮花季邁入20週年，今年的蓮花季，從30日起到8月12日期間，將在觀音蓮花園休閒農業區舉辦。



鄭文燦出席「2018桃園蓮花季宣傳發表記者會」受訪表示，在台灣的賞蓮聖地向來有「南白河、北觀音」的美譽，即將開跑的桃園蓮花季，今年除規劃10大亮點活動，更結合在地農場體驗、周邊知名景點及觀光工廠，推出5條觀音小旅行路線，讓民眾體驗多元行程。



鄭文燦指出，桃園市農地約4萬8000公頃，市府近年來積極規劃，以發展10個休閒農業區、100家休閒農場為目標，目前已設立5個休閒農業區，輔導53家休閒農場，未來每2個月將依各休閒農業區舉辦不同主題特色活動。



桃園市觀音區蓮花園休閒農業區發展協會理事長林錦堂表示，今年的蓮花田佔地約60甲，品種以大賀蓮為主，不過今年有特別栽種了紅蓮花，紅蓮花開花時間從傍晚到隔天上午10時，讓民眾可以24小時賞蓮。（編輯：李錫璋）1070622



