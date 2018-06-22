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丁守中拜訪顏慶章 請益財政議題

發稿時間：2018/06/22 12:38

最新更新：2018/06/22 13:16

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國民黨台北市長參選人丁守中（前左）22日上午拜會前財政部長顏慶章（前右），請益國家招商引資、城市美學等相關議題。中央社記者施宗暉攝　107年6月22日國民黨台北市長參選人丁守中（前左）22日上午拜會前財政部長顏慶章（前右），請益國家招商引資、城市美學等相關議題。中央社記者施宗暉攝　107年6月22日

（中央社記者劉建邦台北22日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天拜訪前財政部長顏慶章，丁守中受訪時說，顏慶章在財政政策有很大貢獻，特別來請益；丁被問及木柵農會活動議題時認為台北市政府濫用行政職權。

自由時報報導，台北市木柵區農會今晚舉辦綠竹筍美食饗宴活動，但台北市政府要求主辦單位不可讓其他市長參選人上台致詞。

丁守中受訪時說，不管是民意代表或市長參選人要協助木柵農會推銷綠竹筍是件好事，為何要限制上台致詞，意味著台北市長柯文哲面對選舉開始緊張，且農會並非是北市府的所屬機關，北市府是在濫用行政職權。

對於為何會拜訪顏慶章，丁守中指出，顏慶章具有財政專業，且雙方認識多年，顏慶章對於國家引資和招商、城市美學等議題有專業見解，特別前來請益，而顏慶章曾在國民黨和民進黨執政時擔任財政要職，可看出超越黨派色彩的就是專業，未來也會延攬顏慶章擔任競選顧問。

顏慶章指出，與丁守中有多年交情，過去擔任財政部長時，丁守中曾協助推動金融和稅制改革等政策，且認為丁不像是政治人物，反而較像學者，他也是從市民角度針對台北市財政議題提供相關建言。（編輯：張銘坤）1070622

國民黨台北市長參選人丁守中（前右）22日拜訪前財政部長顏慶章（前左）。丁守中表示，顏慶章具有財政專業，且雙方認識多年，顏慶章對於國家引資和招商、城市美學等議題有專業見解，特別前來請益。中央社記者施宗暉攝　107年6月22日國民黨台北市長參選人丁守中（前右）22日拜訪前財政部長顏慶章（前左）。丁守中表示，顏慶章具有財政專業，且雙方認識多年，顏慶章對於國家引資和招商、城市美學等議題有專業見解，特別前來請益。中央社記者施宗暉攝　107年6月22日
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