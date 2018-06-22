連任優勢對行政新人 金門縣長互有贏面

九合一選舉 決戰金門縣(3)（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）跳脫以往陳李競逐模式，今年金門縣長之爭由爭取連任的陳福海和立委楊鎮浯對壘。無黨籍的陳福海掌握現任優勢；藍營的楊鎮浯雖缺乏行政經驗，但年輕有幹勁。雙方各有贏面。



表態參選金門縣長的除了陳福海和楊鎮浯，還有董振良、洪合成、洪志恆和汪成華等人，縣議員陳滄江參選與否近期宣布。但足以與陳福海抗衡的只有國民黨徵召的楊鎮浯。



楊鎮浯5月底正式宣布參選金門縣長當天，直指陳福海任內只顧綁樁布樁，「不把鄉親放在心裡」；標榜要與楊鎮浯良性競爭的陳福海以「睜眼說瞎話」回應，選戰尚未開打，已讓人嗅出煙硝味。



原為國民黨的陳福海2005年縣長參選退黨；2014年縣長選舉，以2萬3965票、52.77%的得票率，大贏國民黨尋求連任的李沃士8819票。陳福海成為戰地金門縣首任無黨籍縣長。



其實，陳、李兩人早在2008年立委選舉對壘，且都是以無黨籍身分參選，只是最後選舉結果，陳福海以9912票，74票險勝「國親合」推出尋求三連霸的吳成典；只是在2012年立委選舉，陳福海又輸給國民黨的楊應雄，但差距也只307票。



攤開從政資歷，曾任金湖鎮民代表、縣議員、金湖鎮長、立委到縣長，55歲的陳福海充分掌握現任優勢勤走基層，上任之初曾多次提到「得一天當2天用」，每天透早出門，在這個縣政總面積150平方公里、大小12個離島昔日戰地，總要忙到半夜12時才回家。



55歲慰助金每年3節各1萬2000元，陳福海形容是「遲來的正義」，以及老人年金從去7月加碼1000元，這些老人福利，招來對手「佈樁」疑慮；增聘約雇人員造成縣府人事膨脹，雖然陳福海解釋是創造就業機會，讓年輕人願意留在家鄉並照顧長輩，但地方上不免認為是為了開拓年輕人票源。



台電在塔山電廠新增機組去年動工，可望明年6月完工，加上大陸供水6月通水，都是陳福海任內政績。這次年輕的對手楊鎮浯代表藍營出線，對陳福海構成不小壓力，也早早鎖定為假想敵，能否連任成功，端看近4年的勤於耕耘基層，是否奏效。



此外，金門雖然向來是泛藍鐵票區，但宗族勢力龐大在選舉發揮舉足輕重力量。百里侯之爭往往是「陳、李」兩大姓的合縱連橫；再者，金門選舉人數超過10萬人，「投票率」高低是重要變數，以2014縣市長選舉為例，全國平均投票率67.56%，而金門僅45.15%。



在2016年立委選舉，楊鎮浯囊括1萬6350票、45%的得票率，這個數字對一位新人無疑具指標意義，對於中央年金改革政策不滿，如果能反映在選情上，必有助年底催出藍軍選票回流歸隊，那這場戰地縣長寶座之爭雙方都有一拚的機會。(編輯:孫承武)1070622