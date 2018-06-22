/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

侯友宜推文宣旗幟 盼逗陣行過好日子

發稿時間：2018/06/22 14:16

最新更新：2018/06/22 14:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃旭昇新北22日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天推出文宣小物，企圖將支持點串連為線、面，以擴大影響力與支持度。文宣主軸為「厚友誼」，強調侯友宜的個人魅力與帶給市民好日子的願景。

侯友宜今天開記者會宣布競選旗幟，甘樂文創執行長林峻丞、昔日警察同事、板橋後備憲兵協會理事長陳献楨，市議員參選人林國春、江怡臻、王明麗、洪佳君等人到場。

侯友宜競選辦公室團隊設計的宣傳小桌旗，是競選關東旗的縮小版，以湖水藍為主要色系。侯友宜解釋設計理念，是將他的名字轉成發音相似的「厚友誼」。希望透過連結感情與友誼，帶給大家好日子。未來將透過小額募款，拜託市民給他力量。

記者詢問侯友宜要如何帶給大家好日子，他說，希望多傾聽民眾的心聲，會依照索取文宣旗幟與貼紙的民眾，所串連的「厚友誼地圖」前往拜訪，聽聽市民的心聲、聊市政，作為未來施政的重要意見。

至於市政建設的主軸與新北市願景，侯友宜說，面對競選各種手段，將勇敢做該做的事，面對所有挑戰。他已陸續規劃政見，也公布「三環三線」捷運帶動捷運周邊都市更新的想法。

侯友宜說，比較具體的政見與市政建設藍圖，還在研擬與規劃，會陸續公布。這一波文宣主要是提供民眾在官網登記索取文宣品。

侯友宜辦公室的組織架構仍處於整理部隊階段，競選幕僚說，大致概分為新聞組、影音組、行程組等，至於組織動員與選舉架構仍由辦公室主任謝政達規劃。這一波文宣則由影音組設計。

侯友宜辦公室影音組成員陳文傑受訪表示，選擇湖水藍為主要色系是經組員投票選出，並未特別選定深藍等顏色，主要是湖水藍感覺比較文青。

陳文傑說，他的設計理念在於「厚友誼」的厚字，以湖水藍的「ㄏ」與紅字的「日、子」組合而成，「厚」與台語的「好」諧音，希望市民與參選人一起做好朋友，一起插旗支持逗陣行過好日子。（編輯：李錫璋）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP