副總統：照顧老人就是照顧我們的未來

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）副總統陳建仁今天在宜蘭出席「聖嘉民失智長者照護專區」動土典禮時說，「照顧老人就是照顧我們的未來」，希望政府與民間共同努力，讓更多的失智者「失智但不失志」。



財團法人天主教靈醫會附設宜蘭縣聖嘉民老人長期照顧中心，上午舉行「聖嘉民失智長者照護專區」新建工程動土典禮，陳副總統、30多名靈醫會外國神父等人，共同參與動土祈福儀式。



陳副總統致詞時說，感謝靈醫會及聖嘉民老人長期照顧中心過去9年來，讓中心的老人都能得到很好的照顧，也讓他們的家人獲得許多幫助，這就是聖嘉民設立的目標。靈醫會在宜蘭人的需要中，看到自己的責任，相當了不起。



他表示，靈醫會興建老人長期照顧中心，近年來也面臨到長照的共同需求，那就是失智症的照護問題。今天看到靈醫會為了這樣的需求，特別規劃「失智長者照護專區」，這是一個新里程的開始，相信這也是大家期盼已久的福音。



陳副總統指出，失智症是全球面對高齡化的重要議題，政府推動長照十年計畫2.0，目前已擴大將50歲以上失智症者納入服務，並設立20處失智共照中心，提供失智者社區個案管理機制，並負責社區人才培育及公共識能教育、輔導社區失智據點及提升社區識能率。



此外，長照2.0計劃也在全台134個地方設置「失智社區服務據點」，政府對於長期照顧、失智者的照顧不遺餘力。



陳副總統表示，「聖嘉民失智長者照護專區」今天能夠順利動土，是中央與地方、政府與民間的共同努力，使老人們能夠擁有「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照系統。



陳副總統強調，「照顧老人就是照顧我們的未來」，期盼大家持續努力，讓更多的失智者與失智者家庭「失智但不失志」，讓生命依然精彩，生活依然有品質。



聖嘉民老人長期照顧中心表示，「聖嘉民失智長者照護專區」今天動土後，預定工期約1年半，未來將興建一棟4層樓建築，內有66個照顧床位，但總工程經費需新台幣1億元，目前只募到5000萬元，還有待社會各界捐款相助。（編輯：李錫璋）1070622