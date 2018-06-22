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行銷王功漁火節 洪耀福變身為珍珠蚵代言

發稿時間：2018/06/22 15:12

最新更新：2018/06/22 15:12

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（中央社記者溫貴香台北22日電）彰化縣長魏明谷今天北上行銷「王功漁火節」，王功在地人民進黨秘書長洪耀福從選戰操盤手變身為珍珠蚵代言人，告訴民眾到王功吃「蚵嗲」要講「炸粿」，千萬不要當冤大頭。

彰化選出的民進黨立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月今天在立法院召開「彰化珍珠蚵最優鮮」美食活動，縣長魏明谷北上行銷「王功漁火節」，彰化女兒海基會董事長張小月、觀光局長周永暉、農委會副主委李退之等人與會，王功在地人洪耀福也罕見現身立法院引發關注。

魏明谷表示，「王功漁火節」7月14、15日登場，除了海洋音樂祭、踩街活動外，還有王功美食饗宴珍珠蚵。他說，王功的蚵仔不同其他地區，在於王功蚵仔的養殖過程像洗三溫暖，半天浸在水中，半天是海水退潮後在太陽底下曬，特色就是肥美、水分比較少、肉質堅實，吃起來口感好又堅實，台灣人吃這個會比較強壯、生育力增強。

洪耀福大力行銷「珍珠蚵」，他說，最近選舉比較忙，少有機會回王功，今天藉機品嘗王功的蚵仔、故鄉的味道，非常高興。

他說，外地人到王功說要買「蚵嗲」，在地人一聽就知道是外地人，他開玩笑說，碰到這種客人通常都會貴新台幣5元，在地人都說是「炸粿」（台語念），因此到王功旅遊不要再說「蚵嗲」；王功「炸粿」的炸法與麵皮非常有特色，麵皮不是一般麵粉具有獨特性，炸後非常酥脆，是不傳之秘。

彰化縣政府新聞稿表示，「珍珠蚵」為彰化特有，採行橫架式養殖方式，蚵苗隨潮汐適應環境變化，生長速度緩慢，造就如土雞肉般嚼勁扎實的特殊口感，白皙飽滿的蚵肚形似珍珠，所以被稱為「珍珠蚵」而聞名。（編輯：張均懋）1070622

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