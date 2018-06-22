圖書館外型如書本 假日成社區共讀空間

后綜高中新建圖書館22日落成，外觀設計如書本，鼓勵學生閱讀課外讀物，未來圖書館1、2樓將作為社區共讀空間，假日讓校園可以提供給社區使用。中央社記者趙麗妍攝 107年6月22日

（中央社記者趙麗妍台中22日電）后綜高中新建圖書館今天落成，外觀設計如書本，藏書達3萬9000冊，圖書館未來1、2樓將作為社區共讀空間，假日讓校園可以提供給社區使用，社區資源也能進入校園。



后綜高中民國89年改制完全中學設立高中部，雖已有教學大樓，但專科教室仍不足，圖書館僅利用教學大樓部分空間簡易設置，空間運用狹小，為提升閱讀環境，市府教育局編列新台幣1億4000萬元經費興建圖書館與綜合運動館大樓。



台中市長林佳龍今天出席剪綵表示，圖書館、綜合運動館設計具在地特色，圖書館外觀如同書本，綜合運動館則結合后里馬場，外型設計馬背弧線，圖書館培養書香氣質，運動館可以鍛鍊體魄，五育並進培養允文允武的下一代。



后綜高中校長曾祿喜表示，圖書館藏書3萬9000冊，結合雲端學習、線上閱讀認識，鼓勵同學閱讀課外讀物。



台中市教育局表示，圖書館1、2樓將作為社區共讀空間，假日讓校園可以提供給社區使用，社區資源也能進入校園，3樓作為智慧行動教室和活化教學教室、4樓為多功能專科教室，提供學生更優質的學習環境。而綜合運動館則提供籃球、排球及綜合活動教學使用。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070622