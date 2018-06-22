文化覺醒諸羅祭 涂醒哲背電吉他高唱

2018嘉義藝術節「文化覺醒．諸羅祭」29日起展開，嘉義市長涂醒哲（右）22日在記者會中背起電吉他，與「生炒鴨肉羹」樂團成員高唱歌曲「向前行」。中央社記者江俊亮攝 107年6月22日

（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）2018嘉義藝術節「文化覺醒．諸羅祭」將自29日起舉行，嘉義市長涂醒哲今天背起電吉他，高唱歌曲「向前行」為藝術節揭開序幕。



嘉義市政府今天召開2018嘉義藝術節記者會，由嘉義市如婷舞蹈團、在地樂團「生炒鴨肉羹」開場表演，涂醒哲也背起電吉他，與「生炒鴨肉羹」樂團成員高唱歌手林強的成名曲「向前行」。



涂醒哲致詞表示，今年嘉義藝術節自6月29日起到9月9日止，長達2個多月。首先登場的「Wake Up覺醒音樂祭」將自6月29日至7月1日在嘉義文化創意園區搖滾開唱，「歡迎暑假來嘉義，尬阮覺醒向前行！」



他說，今年嘉義藝術節共有8大主題、超過50個表演團隊演出，演出地點包括音樂廳、中正公園、文化廣場、鐵道藝術村和16家飯店，多場節目都是第一次到嘉義首演，例如明華園戲碼「龍逆鱗」全國巡演首站就選擇在嘉義市。



涂醒哲指出，今年8月17日是七夕「中國情人節」，市府安排在文化廣場的情人草地野餐、品茗，欣賞走秀、奧地利四重奏。另外，「鐵道星空電影院」將帶領民眾重回搬凳子看電影、趕蚊子的懷舊時光。



他說，藝術就是要大家一起來，並結合觀光創造商機，因此市府首度嘗試將表演團隊帶入16家飯店，讓市民和旅客都能感受藝術的溫馨美好。（編輯：張芷瑄）1070622