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土地違法使用 竹山桃太郎村遭斷水電

發稿時間：2018/06/22 16:59

最新更新：2018/06/22 17:43

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南投縣竹山鎮桃太郎村用地位於都市計畫農業區，園區遭檢舉土地違法使用，雖多次被開罰及要求改善恢復，但業者超過期限仍未完成，22日遭南投縣政府斷水、斷電。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年6月22日南投縣竹山鎮桃太郎村用地位於都市計畫農業區，園區遭檢舉土地違法使用，雖多次被開罰及要求改善恢復，但業者超過期限仍未完成，22日遭南投縣政府斷水、斷電。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年6月22日

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）曾經爆紅的竹山桃太郎村用地位於都市計畫農業區，園區營運不久便遭檢舉土地違法使用，雖多次被開罰及要求改善恢復，但業者超過期限仍未完成，今天遭南投縣政府斷水、斷電。

位於南投縣竹山鎮的桃太郎村用地位於都市計畫農業區，依法只能進行農業相關用途，因此開幕不久即遭民眾檢舉違法使用，南投縣政府多次裁罰並發文要求恢復。不過業者遲未改正，縣政府建設處今天到場拆除7個供電表、2個水表，等於園區目前無法營業。

根據業者網站介紹，台灣影城當初拍攝戲劇時，復古場景引發影城創辦團隊想到，如果加上桃太郎故事將是很棒題材，並為竹山帶來歡樂氣氛，大人小孩也都可來參觀休憩。桃太郎開幕時期，確實吸引眾多旅客，聯外交通幹道大塞車，成為地方多年未見榮景。

不過，園區用地位於都市計畫農業區，不久就遭人檢舉，縣政府建設處都市計畫科長張美紅說，陸續裁罰業者新台幣6萬元、12萬元、30萬元，去年9月也發文要求3個月內恢復符合土地使用的條件，但業者超過期限仍未完成，今年6月5日發文通知斷水、斷電。

張美紅說，內政部、農委會要求縣府嚴處，但此事涉及勞工大量解僱，處理過程小心謹慎，業者也透過管道希望多給予時間處理資產及約50名員工後續事宜，但業者超過改善期限半年仍未完成，今天依都市計畫法第79條執行停止供水、供電。（編輯：陳政偉/孫承武）1070622

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