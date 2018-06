柯文哲：沒人力物力 年底市長選戰很困難

台北市長柯文哲(圖)22日在台北三創生活園區,出席「2018 AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」論壇專題演講時,以自己在世大運跑步摔倒案例自嘲。中央社記者施宗暉攝 107年6月22日

(中央社記者陳妍君台北22日電)台北市長柯文哲今天說,年底的市長選戰很困難,因為他沒有人力物力,什麼資源都沒有,但他把這場選舉當作再騎一次一日雙塔,希望讓全體台灣人相信,「我們可以創造不可能」。



柯文哲下午出席「2018 AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」論壇,並以「『人生.挑戰』轉換職涯,也轉換了人生的新風景」為題發表演講。



柯文哲表示,很多人批評他,當台北市長都不太喜歡做廣告,市政宣傳也不太做;「我說,台大醫院需要做廣告嗎?」



他開玩笑說,他以前擔任台大醫生,「我們是以服務態度不好制量」;像私人醫院如果病人多,會提高價格以價制量,但台大醫院是公家機關,沒有辦法提高價格,所以「為了台大醫院的永續經營,我們必須服務態度不好」。



另外,柯文哲說,遇到台北農產運銷公司總經理吳音寧的爭議,「民進黨說我勾結國民黨,打擊吳音寧」;遇到國民黨新北市長參選人侯友宜的爭議,「國民黨說我勾結民進黨,打擊國民黨」。



他表示:「常常你站著不動,每個人都跑來跑去,可是每個人都說你在動。其實我從頭到尾都沒有動,真實的人生就是這樣。」



柯文哲還說,其實他把2018台北市長選舉當作再騎一次一日雙塔;它很困難,因為他沒有人力物力,什麼資源都沒有,但是他希望讓全體台灣人相信,We can do something impossible(我們可以創造不可能)。(編輯:梁君棣)1070622