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柯文哲：沒人力物力 年底市長選戰很困難

發稿時間：2018/06/22 17:32

最新更新：2018/06/22 17:42

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台北市長柯文哲（圖）22日在台北三創生活園區，出席「2018 AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」論壇專題演講時，以自己在世大運跑步摔倒案例自嘲。中央社記者施宗暉攝　107年6月22日台北市長柯文哲（圖）22日在台北三創生活園區，出席「2018 AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」論壇專題演講時，以自己在世大運跑步摔倒案例自嘲。中央社記者施宗暉攝　107年6月22日

（中央社記者陳妍君台北22日電）台北市長柯文哲今天說，年底的市長選戰很困難，因為他沒有人力物力，什麼資源都沒有，但他把這場選舉當作再騎一次一日雙塔，希望讓全體台灣人相信，「我們可以創造不可能」。

柯文哲下午出席「2018 AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」論壇，並以「『人生．挑戰』轉換職涯，也轉換了人生的新風景」為題發表演講。

柯文哲表示，很多人批評他，當台北市長都不太喜歡做廣告，市政宣傳也不太做；「我說，台大醫院需要做廣告嗎？」

他開玩笑說，他以前擔任台大醫生，「我們是以服務態度不好制量」；像私人醫院如果病人多，會提高價格以價制量，但台大醫院是公家機關，沒有辦法提高價格，所以「為了台大醫院的永續經營，我們必須服務態度不好」。

另外，柯文哲說，遇到台北農產運銷公司總經理吳音寧的爭議，「民進黨說我勾結國民黨，打擊吳音寧」；遇到國民黨新北市長參選人侯友宜的爭議，「國民黨說我勾結民進黨，打擊國民黨」。

他表示：「常常你站著不動，每個人都跑來跑去，可是每個人都說你在動。其實我從頭到尾都沒有動，真實的人生就是這樣。」

柯文哲還說，其實他把2018台北市長選舉當作再騎一次一日雙塔；它很困難，因為他沒有人力物力，什麼資源都沒有，但是他希望讓全體台灣人相信，We can do something impossible（我們可以創造不可能）。（編輯：梁君棣）1070622

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