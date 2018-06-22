姚文智：綠竹筍好東西 不該沾染政治壓力

（中央社記者王揚宇台北22日電）民主進步黨台北市長參選人姚文智今晚出席木柵區農會綠竹筍美食饗宴活動時表示，他是第3次來享受這饗宴，「像綠竹筍那麼好的東西，不應該沾染政治的壓力」。



木柵區農會晚間的綠竹筍美食饗宴活動，姚文智、中國國民黨台北市長參選人丁守中與台北市長柯文哲先後到場。但根據媒體報導，台北市政府要求主辦單位，不要讓其他市長參選人上台致詞。



姚文智大約在晚上7時左右到場，媒體問他今天能否上台致詞、背後的意義代表什麼等問題。



姚文智說，有受邀就照行程來，大家都是抱著要推廣綠竹筍的心情，來這裡跟更多朋友交心，他參加這個活動已經第3次了，「我第一次來還跟連勝文同台」。



同時，姚文智指出，不清楚背後的意義是什麼，但他覺得有智慧的做法，應該是怎麼樣把綠竹筍行銷到全台灣、全世界，像綠竹筍那麼好的東西，不應該沾染政治的壓力。



姚文智逐桌打招呼後，應邀上台致詞。他說，綠竹筍非常美味，很多人慕名而來，「媒體朋友大家不要光注意姚文智會不會上台講話，我來之前只有注意可以吃到多少綠竹筍」，而木柵農會上禮拜才慶祝成立100年，下一個100年還有更多人要共同打拚，也希望台北市所有的特產、人文，都可以表現這個城市的特色，所有產品都可以永續經營。



丁守中約在晚上7時30分到場，碰到正在逐桌打招呼的姚文智，雙方握手；柯文哲在晚上7時55分左右到場時，遇上正要離開的姚文智，兩人握手，但並未多做交談。（編輯：梁君棣）1070622