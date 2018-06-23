孩子下床氣 寄養家庭媽媽愛心化解

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）61歲秀鸞媽媽擔任花蓮家扶中心寄養家庭家長已13年，她曾照顧一名年幼孩子，每天睡醒就發脾氣，她以耐心、愛心終於化解；現在孩子讀高中，還會常回來探望，讓她深感窩心。



秀鸞媽媽說，自己的子女已成家立業，最早因好友是寄養家庭才接觸，如今成為家扶寄養家庭家長已13年。期間也會遇到調皮的孩子或是有排斥心理的狀況，讓她難過而偷偷落淚，但在家扶的支持下，總能重建信心，以耐心、愛心正面教導孩子；尤其孩子們後期把自己當親生媽媽看待，他們寄卡片、探望的貼心行為，令人十分窩心。



花蓮家扶中心主任陳清輝表示，家扶基金會自1981年開辦家庭式寄養照顧服務以來，已有超過4186戶寄養家庭投入服務，照顧過4萬8753人次的孩子。



花蓮家扶中心受理第一位寄養安置兒童是在1983年底，因父母重病乏人照顧的蔡小妹妹接受寄養家庭愛心照顧，首開家庭式寄養服務先例，受到社會大眾注意。在那之後，花蓮縣政府正式委託花蓮家扶中心辦理寄養服務，政府與家扶中心提供寄養家庭後盾，與寄養家庭一起輔導及協助寄養兒童，並提供在職訓練、喘息、保險、健康檢查等。



目前花蓮家扶中心寄養家庭戶數51戶，包括新城鄉、壽豐鄉、吉安鄉、花蓮市，但花蓮南區沒有寄養家庭，因為寄養家長要搭配每年規定持續性的訓練課程，過去曾有瑞穗、玉里、富里家庭加入，但受花蓮幅員遼闊，長途跋涉對花蓮中南區的家庭感到負擔而選擇退出。



陳清輝指出，花蓮寄養家庭招募不易，會面臨家長生涯規劃問題、臨時取消意願，有些人則擔心孩子的原生家庭會打擾，加上寄養家庭審核須經成長團隊課程、職前訓練等，審核過程嚴格。



花蓮家扶中心日前舉辦說明會，透過與有意成為寄養家庭的家長面對面互動與溝通，希望為兒少找到更多的避風港。



「家庭寄養服務」是當家庭發生重大變故，或是爸爸媽媽不適任親職，無法提供孩子適當的照顧時，在不得已的情況下，讓孩子暫時離開原生家庭，居住在經嚴格審核及專業訓練的寄養家庭中，為兒少提供暫時性的家庭替代照顧，等到原生家庭困難解決後，就可以讓孩子返家。（編輯：劉政權）1070623