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運動i臺灣 澎湖海提健走海灣破浪親子樂遊

發稿時間：2018/06/23 12:21

最新更新：2018/06/23 13:23

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澎湖體育會舉辦「運動i台灣計畫」運動城市系列活動，23日在觀音亭休閒園區海域登場，吸引不少民眾熱情參與，下海在美麗海灣體驗划船。中央社　107年6月23日澎湖體育會舉辦「運動i台灣計畫」運動城市系列活動，23日在觀音亭休閒園區海域登場，吸引不少民眾熱情參與，下海在美麗海灣體驗划船。中央社　107年6月23日

（中央社澎湖縣23日電）澎湖體育會舉辦「運動i臺灣計畫」運動城市系列活動，今天在觀音亭休閒園區海域與海堤步道，分別進行水域與健行活動，由澎湖縣長陳光復等人共同鳴槍展開，吸引近600位民眾熱情參與。

「運動i臺灣計畫」運動城市系列活動，今天在甫落成的觀音亭休閒園區海域與海堤步道，分別舉辦水域與健行活動，由縣長陳光復、副議長陳雙全、前體育會理事長胡松榮、議員陳慧玲等人共同鳴槍。

澎湖是「世界最美麗海灣組織」認證的海島，美麗的景致，無論從陸地或是海上等不同角度來鳥瞰或體驗，各有不同風貌的美景，映入眼底，只能說「真正水」。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖今天的天候，最適合健行與海上運動，看到這麼多大小民眾，一早相約參與健走與水域活動，期許鄉親平時養成規律的健走習慣，相信人人的身體好、心情好，活的更好。

澎湖地區今天走出連日陣雨的天氣，近400位大小民眾，在縣長陳光復等人鳴槍後，沿著觀音亭親水公園、西瀛虹橋、海堤與自行車步道徒步健行，在海風徐徐的伴吹下，欣賞澎湖內灣與城鎮發展風貌的美景。

此外，馬公觀音亭內灣海域上，200多位親子們則安排有風浪板、獨木舟、輕艇、SUP板等，在澎湖科大海洋運動學系的學生協助下，下海在美麗海灣體驗划船、駕馭風浪，在風浪中划出海上遨遊的樂趣，達到運動目標，同時從海面上欣賞澎湖島嶼之美。（編輯：劉政權）1070623

澎湖體育會舉辦「運動i台灣計畫」運動城市系列活動，23日在觀音亭休閒園區海域與海堤步道分別進行水域與健行活動，吸引近600位民眾熱情參與。中央社　107年6月23日澎湖體育會舉辦「運動i台灣計畫」運動城市系列活動，23日在觀音亭休閒園區海域與海堤步道分別進行水域與健行活動，吸引近600位民眾熱情參與。中央社　107年6月23日
澎湖體育會舉辦「運動i台灣計畫」運動城市系列活動，23日在觀音亭休閒園區海域登場，吸引民眾熱情參與，在風浪中划出海上遨遊的樂趣，也從海面上欣賞澎湖島嶼之美。中央社　107年6月23日澎湖體育會舉辦「運動i台灣計畫」運動城市系列活動，23日在觀音亭休閒園區海域登場，吸引民眾熱情參與，在風浪中划出海上遨遊的樂趣，也從海面上欣賞澎湖島嶼之美。中央社　107年6月23日
澎湖體育會舉辦「運動i台灣計畫」運動城市系列活動，23日在甫落成的觀音亭休閒園區海域與海堤步道分別舉辦水域與健行活動，美景盡收眼底。中央社　107年6月23日澎湖體育會舉辦「運動i台灣計畫」運動城市系列活動，23日在甫落成的觀音亭休閒園區海域與海堤步道分別舉辦水域與健行活動，美景盡收眼底。中央社　107年6月23日
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