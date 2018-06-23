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LINE@追蹤人數逾4萬 柯文哲：沒另編預算成立

發稿時間：2018/06/23 13:21

最新更新：2018/06/23 13:47

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zoom in 台北市長柯文哲23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，戴上斗笠現場參觀，瞭解勞工職能技藝。中央社記者鄭傑文攝　107年6月23日台北市長柯文哲23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，戴上斗笠現場參觀，瞭解勞工職能技藝。中央社記者鄭傑文攝　107年6月23日

（中央社記者陳妍君台北23日電）台北市長柯文哲LINE@帳號上線一天，追蹤人數激增到4萬7705人，是藍綠兩黨參選人追蹤人數的10倍。柯文哲今天說，成立LINE@帳號是用原有的市府資源，沒有另外編列預算。

柯文哲LINE@昨天中午上線，短短一天，追蹤人數就遠高於丁守中的4566人與姚文智的3503人。

柯文哲出席「台北勞工技藝博覽會」時受訪表示：「我們那個資源也沒有另外編，就是過去台北市政府的資源。」他現在的想法是，其實把市政做好，並充分對外表達施政成果，就是對年底選戰最好的準備。

媒體詢問柯文哲，昨天演講為何有感而發說，年底的市長選戰很困難，因為他沒有人力物力，什麼資源都沒有；柯文哲反問：「不然你認為我有資源嗎？我們沒有政黨，也沒有財團的支持，也沒有什麼基金會。」不過，「方法是人想出來的」，他會盡力爭取勝選。

至於柯文哲LINE@帳號一早就傳長輩圖，跟大家問早安，是不是想要鎖定高齡選民，柯文哲說，很多東西就是大家高興、喜歡就好；政策要溝通，所以務實、對話就是市府執政的原則，「務實是我們做事的態度，我們也願意嘗試跟不同的人對話」。

他表示，每次選舉都應當是改變台灣政治文化的社會運動；「我發現我們網路義勇軍很多，很多東西也不用我們去太花力氣」。（編輯：李錫璋）1070623

台北市長柯文哲（左）23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，參觀創意智慧機器人。中央社記者鄭傑文攝　107年6月23日台北市長柯文哲（左）23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，參觀創意智慧機器人。中央社記者鄭傑文攝　107年6月23日
台北市長柯文哲（中）23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，與勞動局長賴香伶（前右3）共同主持啟動儀式。中央社記者鄭傑文攝　107年6月23日台北市長柯文哲（中）23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，與勞動局長賴香伶（前右3）共同主持啟動儀式。中央社記者鄭傑文攝　107年6月23日
台北市長柯文哲（右2）23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，與勞動局長賴香伶（右）體驗活字版印刷。中央社記者鄭傑文攝　107年6月23日台北市長柯文哲（右2）23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，與勞動局長賴香伶（右）體驗活字版印刷。中央社記者鄭傑文攝　107年6月23日
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