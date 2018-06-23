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市府民調問是否加柯文哲FB 議員：公帑輔選

發稿時間：2018/06/23 14:04

最新更新：2018/06/23 14:04

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（中央社記者陳妍君、劉建邦台北23日電）台北市政府研考會公布最新民意調查，其中問到市民有沒有加入、追蹤市府或首長社群網站，選項之一就是市長柯文哲臉書，被議員質疑公器私用，拿公帑為柯文哲輔選。

研考會每年會進行數次民調，詢問市民對市府團隊整體表現、認為市府是否有執行能力、交通狀況滿意度等議題。最新的民調於5月7日到9日進行，訪問1015位市民。

民調問受訪者，有沒有使用網路社群、電子佈告欄、即時通訊軟體等服務。88.9%受訪者表示，會使用LINE、Skype、微信、WhatsApp等即時通訊軟體；74.7%受訪者會使用臉書、推特、微博、Instagram等社群媒體。

這份民調也問市民，有沒有加入、追蹤市府或首長臉書、LINE及社群，選項包括柯文哲臉書、市府LINE帳號、市府地標臉書等，但86.4%受訪者未加入、追蹤市府或首長社群網站，僅8.1%受訪者加入柯文哲臉書粉絲團、5.5%受訪者追蹤市府LINE帳號、1.6%受訪者加入市府地標臉書粉絲團。

至於市民除了網路新聞外，用哪種網路管道知道市政訊息，選項列出市長臉書、Instagram、推特、市府或各局處臉書、市府各類手機應用程式等，但57.7%民眾不曾使用這些管道，僅14.9%受訪者曾透過市府或各局處網頁、14.3%受訪者透過市長臉書、Instagram或推特、11.2%受訪者透過市府LINE帳號得知市政訊息。

對於民調結果，中國國民黨籍議員王鴻薇批評，民調題目應該是以關心市政、瞭解市民需求為主軸，今年適逢選舉，研考會竟設定夾藏政治認同題目做民調，拿公帑幫柯文哲輔選，根本就是公器私用，要求研考會檢討。（編輯：李錫璋）1070623

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