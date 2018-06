柯文哲競選宣言：選舉不應該只是搖旗吶喊

台北市長柯文哲23日下午在臉書貼文宣布,這週在陳佩琪同意下,已經以她名下的房子向銀行貸款新台幣2000萬元,做為選舉經費。(圖取自柯文哲臉書www.facebook.com)

(中央社記者陳妍君台北23日電)台北市長柯文哲今天宣布,已經以妻子陳佩琪名下房子貸款2000萬元,做為選舉經費;他也發表競選連任宣言指出,選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊,更要以行動實踐價值與信念。



柯文哲下午在臉書粉絲團貼文宣布,這週在陳佩琪同意下,已經以她名下的房子向銀行貸款新台幣2000萬元,做為選舉經費。



柯文哲也在Instagram帳號,貼上他與陳佩琪在貸款單上蓋章的照片並表示:「蓋下去的瞬間,家中就多了2000萬元的貸款。但我相信,降低選舉經費會是改變台灣政治文化的一個重要關鍵。」



柯文哲說,這筆貸款會用於人事和雜支;至於文宣與活動,將以群眾募資方式,事先公布計畫和預算,讓贊助者知道捐的錢用到哪裡去。



他表示,感謝陳佩琪最後還是支持他,拿房子去貸款;這筆錢,未來再由一票30元的選舉補助款來還。



柯文哲也喊出競選口號:Keep it real, Keep it possible.堅持做對的事,讓台灣繼續前進。



他指出,「自己的活動自己支持,自己的文宣自己印」,競選團隊的價值、理念就靠大家幫忙宣傳,凝聚共同的信念,決定台灣的未來。



柯文哲說,2014年台北市長選舉是改變台灣政治文化的轉捩點。那次,他的競選團隊不插旗、沒有宣傳車、不買業配、不打負面選戰,甚至提前停止募款。



同時,他表示:「我常說,如果有選擇,我們要選擇進步的方向前進。所以今年,我們還是要把年底的選舉,當作改變台灣政治文化的社會運動。」



柯文哲認為,選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊,更要以行動實踐價值與信念;「現在開始,我要邀請各位一起為這場選舉注入新的文化,讓台灣有光明的未來」。(編輯:梁君棣)1070623