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柯文哲競選宣言：選舉不應該只是搖旗吶喊

發稿時間：2018/06/23 18:15

最新更新：2018/06/23 19:11

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台北市長柯文哲23日下午在臉書貼文宣布，這週在陳佩琪同意下，已經以她名下的房子向銀行貸款新台幣2000萬元，做為選舉經費。（圖取自柯文哲臉書www.facebook.com）台北市長柯文哲23日下午在臉書貼文宣布，這週在陳佩琪同意下，已經以她名下的房子向銀行貸款新台幣2000萬元，做為選舉經費。（圖取自柯文哲臉書www.facebook.com）

（中央社記者陳妍君台北23日電）台北市長柯文哲今天宣布，已經以妻子陳佩琪名下房子貸款2000萬元，做為選舉經費；他也發表競選連任宣言指出，選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐價值與信念。

柯文哲下午在臉書粉絲團貼文宣布，這週在陳佩琪同意下，已經以她名下的房子向銀行貸款新台幣2000萬元，做為選舉經費。

柯文哲也在Instagram帳號，貼上他與陳佩琪在貸款單上蓋章的照片並表示：「蓋下去的瞬間，家中就多了2000萬元的貸款。但我相信，降低選舉經費會是改變台灣政治文化的一個重要關鍵。」

柯文哲說，這筆貸款會用於人事和雜支；至於文宣與活動，將以群眾募資方式，事先公布計畫和預算，讓贊助者知道捐的錢用到哪裡去。

他表示，感謝陳佩琪最後還是支持他，拿房子去貸款；這筆錢，未來再由一票30元的選舉補助款來還。

柯文哲也喊出競選口號：Keep it real, Keep it possible.堅持做對的事，讓台灣繼續前進。

他指出，「自己的活動自己支持，自己的文宣自己印」，競選團隊的價值、理念就靠大家幫忙宣傳，凝聚共同的信念，決定台灣的未來。

柯文哲說，2014年台北市長選舉是改變台灣政治文化的轉捩點。那次，他的競選團隊不插旗、沒有宣傳車、不買業配、不打負面選戰，甚至提前停止募款。

同時，他表示：「我常說，如果有選擇，我們要選擇進步的方向前進。所以今年，我們還是要把年底的選舉，當作改變台灣政治文化的社會運動。」

柯文哲認為，選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐價值與信念；「現在開始，我要邀請各位一起為這場選舉注入新的文化，讓台灣有光明的未來」。（編輯：梁君棣）1070623

這禮拜，在佩琪的同意下，我已經以她名下的房子向銀行貸款兩千萬，做為今年的選舉經費。回顧2014年，那場選舉是改變台灣政治文化的轉捩點。那次，我們不插旗、沒有宣傳車、不買業配、不打負面選戰，甚至提前停止募款。我常說，如果有選擇，我們要選擇...

柯文哲發佈於 2018年6月23日 星期六

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