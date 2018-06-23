/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎世足比特幣陳偉殷

金曲獎／茄子蛋喜奪新人獎 挺過潦倒現在好感恩

>rss

時力合作謝文進選竹市長 黃國昌：不可能

發稿時間：2018/06/23 19:33

最新更新：2018/06/23 20:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
時代力量執行黨主席黃國昌（左）23日到苗栗縣，與時力提名的竹苗議員參選人一起搭乘「戰車」掃街，盼將改革力量送進地方議會。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月23日時代力量執行黨主席黃國昌（左）23日到苗栗縣，與時力提名的竹苗議員參選人一起搭乘「戰車」掃街，盼將改革力量送進地方議會。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月23日

（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣23日電）時代力量黨主席黃國昌今天被問到是否會與新竹市議長謝文進合作，黃國昌表示，不可能支持謝文進角逐竹市長，要選能帶領竹市往前的市長，時力目前正審慎評估中。

黃國昌今天分別到苗栗縣、新竹市舉行「時代力量前進議會-時力縱貫線，從南贏到北」記者會，與時力推出的竹苗議員參選人一起搭乘「戰車」掃街，希望能把改革力量送進地方議會，向腐敗舊政治宣戰。

外界關心新竹市議長謝文進可能參選新竹市長，黃國昌被問會不會與謝文進合作，支持他參選，黃國昌表示，時代力量揭示的價值與理念，以及問政風格，可清楚知道「怎麼可能支持議長角逐竹市長？」

黃國昌說，新竹市是一流城市，有一流市民，市民值得更好，竹市不應只能選出「喬事王」，也不應只有「綜藝咖」，需要的是真正能帶領新竹往前的市長，時代力量在竹市選戰上，是否會投入，目前正審慎評估中。

時力新竹黨部主委邱顯智則語帶保留表示，時力是獨立政黨，會有自己的立場，黨中央還在討論是否在各地推出縣、市長人選，由於謝文進還未正式宣布參選市長，目前仍言之過早。

新竹與苗栗的議員選舉部分，黃國昌表示，時代力量在竹苗地區共推出7名優秀參選人，希望跟這些年輕人一起努力、戰鬥，時代力量沒有很多資源、沒有「柱仔腳」（樁腳），仍會跟大家都一起努力，打造專業、理性、犀利、誰都不怕得罪的問政團隊，進入地方議會，實現時代力量參與政治的意義。

黃國昌說，台灣價值非常重要，時代力量要跟腐舊的政治和黑金宣戰，不會受到金錢誘惑和子彈的威脅，因此在苗栗就要從「不收紅包、不畏暴力」做起，希望堅持改革理想的苗栗鄉親，和時代力量一起改變政治。

邱顯智指出，黨部在竹苗地區共推出7名參選人，選擇從竹南出發開動戰車，具有象徵性意義，因為當怪手開進大埔阿嬤的農田時，竟沒有人願意站出來為弱勢民眾發聲，只有學生和義務律師為他們爭取權益。

在苗栗擔任執業律師的宋國鼎指出，因參與興利紙業關廠案件、苑裡反瘋車、大埔案件義務律師團的工作，看到許多年輕律師，從南到北、分文未取，主動趕到苗栗協助弱勢，讓他深深感動，更認為有必要為民眾挺身而出。（編輯：卞金峰）1070623

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP