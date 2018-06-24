/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 德國 金曲獎林子偉世足
>rss

小魚見證莫拉克 脫逃長成72公斤龍膽石斑

發稿時間：2018/06/24 11:58

最新更新：2018/06/24 13:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 台東縣太麻里三和定置漁網24日捕獲罕見龍膽石斑，重達72公斤；石斑魚專家研判，這尾罕見的龍膽石斑應該是8年多前莫拉克風災，從屏東養殖場逃逸的魚。（三和定置漁網提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月24日台東縣太麻里三和定置漁網24日捕獲罕見龍膽石斑，重達72公斤；石斑魚專家研判，這尾罕見的龍膽石斑應該是8年多前莫拉克風災，從屏東養殖場逃逸的魚。（三和定置漁網提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月24日

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣太麻里三和定置漁網今早捕獲罕見龍膽石斑，重達72公斤；石斑魚專家何源興研判，應該是8年多前莫拉克颱風時，從屏東養殖場脫逃的小魚。

三和定置漁場的漁民說，即將進入颱風季節，明天就要拆網，沒想到今天最後一天，幸運地抓到這尾大龍膽石斑，長超過150公分，重72公斤，魚肉每斤賣到新台幣600元價錢。

水試所東部海洋生物研究中心主任、石斑魚專家何源興研判，這尾罕見的龍膽石斑應該是8年多前莫拉克風災，從屏東養殖場逃逸的魚，2009年8月當時莫拉克風災造成屏東沿海一帶淹水，許多養殖池的魚流到太平洋。

何源興說，這隻龍膽石斑不是天然海域繁殖的，台灣海域龍膽石斑數量不多，「甚至連要找到一對都很困難」，因此不可能是野生繁殖，應是從養殖池流出，台灣只有屏東養殖池的龍膽石斑曾在莫拉克風災時溢流。

何源興說，8年多前這條魚應該還是幼苗，慢慢的從屏東海域游到台東海域，經過8年多的時間從不到1公斤長到72公斤；不過，如果是在正常養殖場，應該長到85 公斤，野外食物較少。

何源興表示，研判當年流出的龍膽石斑尚未在台東海域繁殖成族群，如果有「性轉換」出現成對開始繁殖，產生族群那就不好了，龍膽石斑是肉食，專吃小魚、蝦子，這樣魚資源會越來越少。

8年多前莫拉克颱風造成屏東縣林邊一帶淹水，許多養殖池的龍膽石斑流入太平洋，順著沿岸漂流，成魚8天後就游到台東太麻里海邊。

那段時間，太麻里海邊每天都出現釣龍膽石斑的人潮，只要下竿就有收穫，一般高手一天可以釣滿2個水桶。（編輯:陳政偉/孫承武）1070624

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP