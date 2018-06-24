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網傳將參選台南市長 蘇煥智：尚未決定

發稿時間：2018/06/24 14:05

最新更新：2018/06/24 14:05

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）網路及通訊軟體群組間今天流傳一則訊息，指前台南縣長蘇煥智受鄉親邀請，將回台南參選下屆台南市長。蘇煥智受訪表示，只是應一些朋友邀請，聽聽大家意見，尚未作決定。

原為民進黨籍的蘇煥智已宣布退出民進黨，並已開始布局下屆台北市長選戰。但今天在台南多名政治人物開設的通訊軟體群組中流傳一則訊息，內容指出，定於7月2日上午10時在永康區的桂田酒店召開記者會，宣布受台南鄉親邀請，蘇煥智回鄉參選台南市長。

此訊息一出引起不少議論，有人認為以蘇煥智在台南縣長任內的政績，以及個人操守、能力，絕對有實力在台南市長選戰中一搏；也有人認為，藍綠兩大黨背後各有強大後援，蘇煥智以無黨籍身分參選，勝算多少還有疑問。

蘇煥智對此表示，其實現在只是應一些朋友的邀請，聽聽大家的意見，尚未作決定。61歲的蘇煥智是台南七股鄉人，曾任第2、3、4屆立委，2001年當選第14屆台南縣長、4年後順利連任；直到今年3月3日宣布退出民進黨，以無黨籍參選台北市長。

至於台南市長選戰，目前已有民進黨立委黃偉哲、前國民黨立委高思博、前台南市警察局長陳子敬、前台聯立委許忠信，以及伍彩集團董事長林義豐等5人宣布參選。(編輯:孫承武)1070624

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