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打動遊客 屏東力邀網紅部落客深度體驗

發稿時間：2018/06/24 14:06

最新更新：2018/06/24 14:06

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（中央社記者程啟峰屏東24日電）屏東縣政府推動觀光主動出擊，邀請部落客、網紅到屏東深度體驗。觀光傳播處長黃建嘉今天表示，新世代透過手機接收訊息，透過網紅和部落客影響力，直接傳遞資訊打動遊客的心。

從去年底起，屏東縣政府陸續邀請網紅及部落客踩線，對象不只台灣，還包括日本、韓國、香港、澳門、越南、泰國等，累計至今超過30位。體驗路線從山林到漁港、離島、從海拔1000多公尺的部落到台灣最南端的社區聚落，原住民、客家文化及產業，還有不同的生態遊程，展現屏東多元旅遊的風貌。

縣府發布新聞稿指出，以最新一梯次踩線團6月23、24日兩天行程為例，邀請到How to Taiwan、Like It Formosa、好想去喔等六組來自日本及台灣的部落客，他們的追蹤人數達近63萬。

兩天一夜的行程帶領他們走訪里港老街、藍家古厝建築、六堆客家文化園區、萬巒鄉五溝水客家聚落、竹田驛站、佳冬鄉六根聚落漫步詩人路徑，透過導覽員細心講述客家移民古往今來生動有趣的故事，沿途並品嚐里港知名的扁食餛飩、遠近馳名的萬巒豬腳，讓部落客們對客家文化留下滿滿的驚豔，特別是客庄保存完整的歷史文化建築，更能看見前人的藝術與智慧。

黃建嘉表示，屏東一直以來是國內旅遊的熱門地區，也是海外背包客自由行的首選，透過網紅或部落客的介紹，「看見不一樣的屏東」，影響力正在慢慢發酵中，縣府也在「屏東縣觀光旅遊網」推薦更多的景點和遊程，歡迎大家「春夏秋冬，都愛來屏東」。（編輯：陳政偉/孫承武）1070624

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