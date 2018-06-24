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復育大肚山天然林 台中市將設森林生態區

發稿時間：2018/06/24 14:34

最新更新：2018/06/24 14:34

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市政府透過「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規劃」調查，發現當地原生植物缺乏，將劃定森林生態園區範圍作為天然林復育場所，維持生態保育、還地於林，更淨化空氣。

台中市政府今天發布新聞稿表示，目前大肚山天然林植被主要為相思樹林及大黍草生地，而相思樹原生於恆春半島，為早期居民生產炭薪的木柴，因此大量種植在大肚山上，並非大肚山原生天然林。

台中市建設局指出，當地居民放牧，經常以燒山方式讓牧草生長以利飼養，導致大肚山原生種源缺乏、森林面積退縮；甚至外來植物陰香大舉入侵，侵占了原有香楠的生態棲位。

台中市政府透過「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規劃」調查報告，發現大肚山潛在天然林有7個植群型、69種樹木；其中，19種樹木無需復育可自然生長、42種為大肚山森林中鮮少出現，須優先列為復育。

台中市建設局長黃玉霖表示，市府經過文獻蒐集及田野調查，優先以森林生態園區作為復育場所，配合8年100萬植樹計劃進行苗木培育，考量周邊林木種類、成分及空地位置，選擇可行的樹林原生種類，融合種植可行苗木種類，建立未來大肚山原始天然林樹種的棲地保存。

台中市建設局指出，大肚山天然林復育計劃將以20至30個點畫定一個實驗區，並考量大肚山地理位置因地表水滲透於地底，水位較低，容易缺水、澆灌不易，優先將找出節水及開發水源為計劃重點，後續將以5年維護管養契約復育長期天然林棲地。（編輯：陳政偉/方沛清）1070624

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