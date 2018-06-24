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寶山綠竹筍盛產 邱鏡淳：多纖助消化

發稿時間：2018/06/24 14:50

最新更新：2018/06/24 14:50

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）新竹縣寶山鄉的綠竹筍進入盛產期，新竹縣長邱鏡淳推介，寶山綠竹筍甜度、柔嫩度皆屬優良，且含粗纖維、維生素等，有助消化，是健康當令好食材。

新竹縣寶山鄉公所與寶山鄉農會今天在寶山水庫共同舉辦綠竹筍產業文化展售促銷活動，吸引民眾到場試吃、採購。

邱鏡淳到場慰勞農友們，逐一到各攤為農友打氣加油，也同時揮汗協助宣傳行銷，他指出，寶山鄉綠竹筍種植面積約90公頃，總產量約700公噸，為新竹縣之冠。

邱鏡淳表示，寶山鄉內的土質鬆軟，水質純淨，種植出的綠竹筍質地細嫩，口感鮮脆，無論是甜度、柔嫩度皆屬優良，且含粗纖維、維生素等，對工作節奏快、生活壓力大、容易便秘的上班族來說，有助消化，是健康當令好食材。

寶山鄉長邱坤桶表示，由於綠竹筍口感香脆，甜度比一般竹筍高，特別適合炎炎夏日品嘗，涼拌綠竹筍是夏日餐桌上的夢幻食材。

邱坤桶說，筍農通常於早上採收後，在鄰近市場販售，帶土的綠竹筍是新鮮與筍香風味的最佳保證，因自產自銷，產量有限，要吃到綠竹筍並不容易，要品嚐新鮮在地食材，值得走一趟寶山。

邱坤桶表示，近年漸有青年回鄉接手綠竹筍產業，透過展售活動，讓年輕農民有直接接觸消費者的平台，擴展銷售的管道，不僅幫助年輕農民提高利潤，亦可增加觀光產值，讓在地的產業被看見。

活動有白、彎、矮、肥等各樣貌的寶山綠竹筍大集合，提供給消費者選購，還有闖關遊戲、藝文表演及寫生比賽，吸引民眾到場試吃、同樂。（編輯：張銘坤）1070624

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