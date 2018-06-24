駁謠言 高市府：氣爆受災戶獲完整求償救助

（中央社記者程啟峰高雄24日電）高雄地院宣判2014高雄氣爆案，市府應負4成責任，前立委孫大千呼籲前高市長陳菊應致歉。高市府今天駁斥孫的發言，對於散播謠言，市府譴責不應利用災民痛苦惡意誤導。



高雄市政府新聞局長張家興表示，氣爆案發生迄今將屆4年，災害發生時，中央和地方政府的行政調查，以及監察院和檢調機關的司法調查都隨即展開。市府在善款運用及代位求償機制上，也都透明公開接受社會各界監督。



張家興也請孫大千不要選北部卻拿高雄刷存在感，也不要忘記法院究責的是26年前吳敦義當市長時的排水箱涵工程，更不要「套公式」發言，把氣爆案講得像昨天剛發生一樣，而抹煞社會各界對氣爆災後重建工作所付出的巨大努力。



對於「但因市府部分因已逾賠償請求權二年時效，免除賠償分擔，等於3000多位災民已無法向市府求償。」這類惡意的散播謠言，市府譴責不應利用災民痛苦惡意誤導，法制局長陳月端今天也再次澄清。



第一，6/22的氣爆民事判決金額對於災民權益絕無影響，災民權益已獲完整保障。在法律關係上，災民已透過代位求償先獲得完整（百分之百）債權的求償救助金，才將債權讓與市府提告求償。外界流傳「災民因一審判決拿不到市府的40%」純為誤解。



第二，判決中提及向高市府請求權時效消滅扣減，這部分是市府與榮化、華運或是未來其他可能肇事者（如中油）責任分擔的問題，無關災民權益。無論三審定讞後終局判決市府是否有責、責任比例多與少，市府都會負起責任。



第三，攸關災民賠償金的是法院判決的總金額。目前統計，納入目前一審判決的市府4成責任比例，法院判決總金額（新台幣6億918萬）仍較代位求償審查金額（6億3481萬）低，約為代位求償審查金額的96%。



市府新聞稿表示，對於判決結果，雖然證明代位求償委員會審查結果與法院實務見解相近，但災民身心煎熬應可獲得更多慰撫賠償，因此因應災民需求市府會繼續上訴，後續審判結果也會堅守「多退少不補」原則，如法院判賠較多，會補給災民賠償金；如判賠較少，也不會向災民追討，災民不用擔心。(編輯:孫承武) 1070624