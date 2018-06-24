台中花博打造積木館 創新結合茶花美

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中世界花博將在今年11月3日登場，台中市政府規劃在花博后里森林園區打造積木概念館，運用綠能科技與創新設計結合茶花，重新鏈結自然與生活，實踐環境與建築永續的理念。



台中市政府今天發布新聞稿表示，積木概念館由2020東京奧運主場館建築師隈研吾設計，以天然木頭材料、運用1450個三角積木堆疊搭建，建置兼具環保及舒適的空間，結合茶花打造具特色的藝術裝置，場內展示1554種茶花品種，每月也將依不同花期更換花藝佈展。



台中市經濟發展局指出，積木概念館以積木形式展現「童趣」、木構造展現「綠生活」作為兩大展覽核心精神，運用三角積木作為建築結構與造型，打破直角與水平角度的建築形式，並運用綠能科技與創新設計結合茶花，重新鏈結自然與生活，實踐環境與建築永續的理念。



經發局表示，積木概念館外廣場，參觀者還可利用三角型積木單元組合創作出屬於個人獨一無二的空間；館內將展示茶花，涵跨六大品系紅山茶、雲南茶、茶梅、威斯茶、山茶雜交種、原生種茶花等，結合純粹木構建築、傢俱與器具，凸顯茶花的豐富姿態與花色之美。



2018台中世界花博包括后里馬場及森林園區、外埔、豐原葫蘆墩公園三大展區，從各層面落實「花現GNP」Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活的三生精神，展期從11月3日至明年4月24日。（編輯：陳政偉/孫承武）1070624