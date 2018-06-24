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雨後放晴稻農忙收割 中興米協助收購台東濕穀

發稿時間：2018/06/24 15:18

最新更新：2018/06/24 15:43

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台東地區農民這幾天把握天氣轉晴收割稻穀，各農會湧入大量濕穀難以消化，台東市長張國洲（右）知道後隨即洽請中興米採購約400噸濕穀。（台東市公所提供）中央社記者盧太城傳真　107年6月24日台東地區農民這幾天把握天氣轉晴收割稻穀，各農會湧入大量濕穀難以消化，台東市長張國洲（右）知道後隨即洽請中興米採購約400噸濕穀。（台東市公所提供）中央社記者盧太城傳真　107年6月24日

（中央社記者盧太城台東縣24日電）上週台東連續下雨，這幾天放晴稻農趕緊收割，大量濕穀造成台東市烘乾機不夠使用，台東市長張國洲洽請中興米購買約400噸濕穀。

日前台東地區連日下雨，造成台東市200多公頃的稻田倒伏及穗上發芽情況，這幾天放晴，民眾把握機會收割，避免災情惡化，台東地區農會湧入大量濕鼓，無法消化，張國洲知道後趕緊洽請中興米幫忙。

今天中午張國洲和相關人員前往台東地區農會烘乾廠勘查。張國洲說，為了不讓農民心血白白浪費，特別洽請中興米購買約400噸濕穀，進行乾燥作業後並銷售，讓農民辛苦仍有一定收入，避免血本無歸。

張國洲表示，農委會21日啟動台東縣災穀收購機制；這兩日天氣轉晴，稻農們搶收濕穀，由於濕穀量大導致稻米烘乾廠無法消化，中興米收購濕穀進行乾燥作業後銷售，減輕農會乾燥作業壓力，稻農也有收入，達成「雙贏」。

台東地區農會總幹事李建通感謝張國洲第一時間啟動勘災機制，將災情迅速上報中央。他說，稻農搶割濕穀導致乾燥廠乾燥作業滿載，透過洽請中興米收購及銷售濕穀，疏解農會乾燥廠的乾燥作業壓力，讓農會乾燥廠能夠繼續進行濕穀乾燥作業。(編輯:吳佳穎/孫承武)1070624

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