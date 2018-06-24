香蕉紅藜保養品 屏縣府開拓銷路

屏東縣政府委請生技公司以在地特產香蕉與紅藜開發美容清潔保養品，並包裝成旅行組「旅行ㄉㄞˋ三奶」，24日在屏東好物系列「與藜蕉朋友」行銷活動中亮相。中央社記者郭芷瑄攝 107年6月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）今年全國香蕉和紅藜都出現豐產、價格低情形，政府更啟動香蕉去化收購，屏東縣政府今天宣布，委請科技公司已成功開發香蕉與紅藜的保養品，並包裝作為明年台灣燈會伴手禮。



屏東縣政府今天在屏東公園舉辦屏東好物系列「與藜蕉朋友」行銷活動，縣長潘孟安表示，屏東縣香蕉種植面積4000多公頃，紅藜種植面積近200公頃，都是全台最大，今天不只是促銷會，而是要向大眾宣布，縣府委請生技公司已成功開發香蕉防晒奶（乳液）、香蕉清潔奶（洗面乳）及紅藜去角質奶（乳液)，並組成「旅行三奶」。



潘孟安說，屏東有些生技廠早已針對香蕉所含成份開發助眠等各種保健食品，去年縣府尋找生技廠開發香蕉保養品，而紅藜也結合已開發的面膜，開發去角質乳液。他說，屏東的洋蔥、紅豆等也都有開發面膜等加工品，增加農產品的附加價值。



潘孟安並指出，縣府除多元開拓農產品通路外，香蕉種植面積無法從蕉農端控制，縣府正與香蕉研究所協商如何從蕉苗供應控管香蕉種植面積，避免長期惡性循環。



農業處長黃國榮表示，農委會啟動香蕉去化處理後，梅雨前，香蕉價格已逐漸漲到一公斤新台幣8至10元，現在的價格一公斤13至16元，目前去化處理仍持續進行。



「旅行三奶」包裝上印有「2019台灣燈會在屏東」，黃國榮說，除了作為明年台灣燈會宣傳品外，也將作為燈會時的伴手禮。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070624



