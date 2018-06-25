原民豐年祭陸續登場 台東今年146場

（中央社記者盧太城台東縣25日電）即將進入暑假觀光旺季，台東原住民豐年祭和收穫節 (祭)也跟著上場，7月1日建農部落首揭序幕。立委陳瑩提醒族人，善用歲時祭儀返鄉列車。



台東縣政府原住民族行政處整理今年的原住民族豐年祭和收穫節 (祭)時間、地點，自7月1日起由台東市建農部落阿美族豐年祭活動揭開序幕，並持續到8月19日，共計146場次，每個地點辦理時間2至8天。



計有阿美族76場次，噶瑪蘭族2場次，魯凱族3場次，排灣族56場次，卑南族9場次，



其中，自7月起台東市公所將辦理一連串的「馬卡巴嗨」系列活動，以及7月14日台東市普悠瑪部落海祭、7月10日至17日 (15日迎賓)台東市卡地布卑南族收穫祭、7月20、21日卑南鄉東興部落的東魯凱族收穫祭等，則是縣內較大型的祭典活動。



台東縣長黃健庭歡迎國內外遊客到台東體驗原住民文化與品嚐原住民風味美食餐；不過，各族群祭典可能有些禁忌，遊客事先應瞭解，勿妨礙或干擾祭典進行，尊重珍貴的部落文化。詳細資訊以台東縣政府原住民全球資訊網站https://www.taitung.gov.tw/Aborigine/D efault.aspx公布為主。



另外，立委陳瑩提醒族人善用原住民歲時祭儀返鄉列車，台鐵局共開設10梯列車，從6月29日開始至9月3日的周末，採加掛車廂方式總共8300個座位，第一梯次6月29日發車。(編輯:孫承武)1070625