/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

原民豐年祭陸續登場 台東今年146場

發稿時間：2018/06/25 12:04

最新更新：2018/06/25 12:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者盧太城台東縣25日電）即將進入暑假觀光旺季，台東原住民豐年祭和收穫節 (祭)也跟著上場，7月1日建農部落首揭序幕。立委陳瑩提醒族人，善用歲時祭儀返鄉列車。

台東縣政府原住民族行政處整理今年的原住民族豐年祭和收穫節 (祭)時間、地點，自7月1日起由台東市建農部落阿美族豐年祭活動揭開序幕，並持續到8月19日，共計146場次，每個地點辦理時間2至8天。

計有阿美族76場次，噶瑪蘭族2場次，魯凱族3場次，排灣族56場次，卑南族9場次，

其中，自7月起台東市公所將辦理一連串的「馬卡巴嗨」系列活動，以及7月14日台東市普悠瑪部落海祭、7月10日至17日 (15日迎賓)台東市卡地布卑南族收穫祭、7月20、21日卑南鄉東興部落的東魯凱族收穫祭等，則是縣內較大型的祭典活動。

台東縣長黃健庭歡迎國內外遊客到台東體驗原住民文化與品嚐原住民風味美食餐；不過，各族群祭典可能有些禁忌，遊客事先應瞭解，勿妨礙或干擾祭典進行，尊重珍貴的部落文化。詳細資訊以台東縣政府原住民全球資訊網站https://www.taitung.gov.tw/Aborigine/D efault.aspx公布為主。

另外，立委陳瑩提醒族人善用原住民歲時祭儀返鄉列車，台鐵局共開設10梯列車，從6月29日開始至9月3日的周末，採加掛車廂方式總共8300個座位，第一梯次6月29日發車。(編輯:孫承武)1070625

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP