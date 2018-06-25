社子島案將審議 居民要柯文哲兌現政見

（中央社記者黃麗芸台北25日電）內政部都市計畫委員會明天將審議社子島開發案。200多名社子島居民今天到北市府陳情，要求兌現政見、負起政治責任；台北市長柯文哲明天將親自率團出席說明，爭取支持。



無黨籍台北市議員陳政忠及社子島居民權益開發促進會今天上午率逾200人赴台北市政府陳情，召開「要求柯P兌現政見 負起政治責任」記者會，眾人現場高喊「幫幫社子島 改變社子島」口號和拉布條。



「生態社子島」開發案早於民國105年10月送交內政部都委會審議，社子島居民權益開發促進會指出，期間歷經5次專家會議仍遲未定案，延宕迄今近兩年，嚴重影響地方發展，認為開發案無法獲得通過是因為北市府未盡全力爭取，柯文哲政見跳票。



社子島居民權益開發促進會召集人楊明照表示，社子島禁建48年，當地居民長期請願改建，許多家戶都歷經三代以上還無法完成心願，希望柯文哲這次能解決問題，否則社子島無法開發、持續惡化，在地民眾將無路可走，盼北市府以人為出發點、硬起來。



陳政忠也指出，各界對社子島拆遷問題和開發時程意見不一，認為應先爭取開發，同時在過程中持續和北市府談拆遷、補償問題，且要求應放寬拆遷補償安置、一個門牌號碼可配多戶需求等訴求，不要再將社子島開發案當作選舉政策騙票。



與會的台北市副市長鄧家基回應表示，柯文哲今天因另有行程不克出席，但他今早在市政會議已先針對社子島安置、拆遷、補償問題進行討論，北市府了解居民心聲，「社子島案這次若沒通過，就沒有未來」，柯文哲明天將親自率市府團隊到內政部都委會進行說明、爭取委員支持。



台北市副市長林欽榮和台北市都發局長林洲民也說，社子島開發案是北市府最大的專案，同時啟動社子島都市計畫、防洪計畫、環境影響評估計畫、區段徵收計畫等4大作業程序，且在6月13日針對土地徵收公平性等議題進行討論，另環境影響評估審查也將在8月進行二階環評審議。



關於拆遷補償部分，台北市地政局長李得全則說，針對社子島4200多戶居民都將進行全面安置，且相關安置方法和原則也寫明在都市計畫說明書內，待明天審議通過，就會啟動相關拆遷、安置討論和措施。（編輯：張銘坤）1070625