/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

議員參選人響應環保 揪團買不鏽鋼吸管

發稿時間：2018/06/25 14:26

最新更新：2018/06/25 14:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）吸管議題引發熱議，「該怎麼喝珍珠奶茶」也成熱門話題，新竹市議員陳治雄、議員參選人黃文政，共同發起不鏽鋼吸管團購服務，除解決喝珍奶問題，也鼓勵民眾響應環保。

新竹市議員陳治雄和新竹市綠水里里長黃文政共同發起「化整為零」不鏽鋼吸管團購服務，讓民眾不用辛苦自己揪團，到他們服務處就可用團購優惠價取得環保吸管。

環保署6月11日前正式預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，明訂自2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管。

新竹市議員陳治雄表示，這項預告引發民眾熱議「那要怎麼喝珍奶」，有環保署官員曾說「用湯匙」，更有民眾戲謔說「用蛋捲」，他認為可以重覆使用的環保吸管，會是理想的解決辦法。

陳治雄說，市面上已有很多環保吸管產品，可取代塑膠吸管，但許多民眾認為價格偏高，降低購買意願，因此發起團購，用較低價格向廠商大批訂購，再用原價提供給有需要的民眾。

黃文政表示，他常和社區環保志工隊外出服務，總會發現不少塑膠垃圾，尤其常在新聞、網路上看到海洋生物誤食，引響環境與生態，若想為地球盡一分心力，應從降低塑膠用品使用量做起。

黃文政說，這次團購的環保吸管組，內含粗吸管、直吸管與彎吸管，還有清洗刷一支，目前已先向廠商購買200組，只買一組也能享有團購優惠價，第一波團購服務時間到7月31日，若民眾持續響應，將再視情況延長，邀民眾用實際行動響應環保。（編輯：方沛清）1070625

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP