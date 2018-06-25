認購木瓜贈社福 日頭花姊妹協會傳愛

林內木瓜素有「紅透台灣」美譽，現在正是木瓜產季，國民黨提名雲林縣長參選人張麗善（中）25日與所創立的日頭花姊妹協會成員一起認購木瓜捐贈，分享當季蔬果，盼促進雲林優質農產品行銷。中央社記者葉子綱攝 107年6月25日

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）木瓜正值生產期，品嚐鮮甜正是時候，雲林日頭花姊妹協會集資認購200箱林內木瓜，在今天捐贈華山基金會等社福團體，盼拋磚引玉喚起關心農產品產銷及弱勢團體。



林內木瓜素有「紅透台灣」稱譽，現在正是木瓜產季，吃當季最美味，中國國民黨提名雲林縣長參選人張麗善與創立的日頭花姊妹協會成員，上午在林內認購木瓜捐贈，分享當季蔬果，並期望帶動企業團體及消費者，促進雲林優質農產品行銷。



張麗善指出，台灣木瓜種植面積2000多公頃，林內木瓜就種植200多公頃，今年氣候晴朗促進水果盛產，素有「紅透台灣」美名的林內木瓜，現在正是品嚐鮮甜美味的好時機。



張麗善表示，近來水果盛產，果農頻呼盼加強行銷，日頭花姊妹協會希望藉著認購林內木瓜，用實際行動喚起共同關心水果銷售並多多購買。



日頭花姊妹協會成員到林內鄉農會供銷部木瓜分級包裝場，表達對農民的支持與關心，並認購200箱分送給華山基金會、林內鄉同仁仁愛之家、一心育幼院、信義育幼院、華聖啟能發展中心、土庫鎮老人會等社福團體，也表達對弱勢團體的關心。（編輯：劉政權）1070625