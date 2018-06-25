彰縣校園種電賺逾億元 第二期增58校

（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）彰化縣政府推動校園太陽能種電計畫，第一期進帳逾新台幣1億元，幾所學校獲得回饋金累計超過1百萬元，縣政府今年辦理第二期計畫，盤點新增58校加入，今天與得標廠商簽約。



彰化縣政府民國104年起推動校園種電計畫，由縣府統一辦理標租與簽約，租賃期間由廠商全額負擔建置及維護費用，第一期計畫106年底完成187校、199案場、488棟校舍屋頂裝設太陽光電發電系統，今年接續辦理第二期計畫，盤點58校尚未施作的校舍與土地公告標租。



彰化校園種電第二期計畫由厚聚能源開發股份有限公司得標，縣政府今天與廠商簽約，並發表歷年校園種電成果，其中北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小、湖北國小等校回饋金累計達1百萬元以上，多數學校也獲數十萬元。



許多與會校長都表示肯定，認為校園種電讓學校有穩定財源收入，可用於改善教學環境、學生特色社團、帶隊出國比賽、重大校慶活動等，不須擔心經費問題。



彰化縣長魏明谷說，第一期計畫至今進帳1億元以上，回饋金全數轉撥學校供校務發展使用，繼續推動第二期計畫，共有58所學校參加，回饋比例18%，未來規劃第三階段將針對學校風雨球場或運動空間全面種電，已有約43所學校有意加入。



魏明谷表示，彰化領先全台推動校園種電，回饋比例也是最多，縣府以公開標租策略使廠商降低成本，以提高回饋金比例，且縣府零出資，場域及設備由業者建置，收入全數給學校自行運用，



魏明谷也說，校園種電收入除希望挹注學校活動經費，也盼能結合離岸風電招商的印花稅及營運後的營業稅等相關稅收，投入學童營養午餐、照顧老人、交通建設等方面。



承包業者廖國榮表示支持彰化縣政府推動綠能政策，子公司厚固光電取得彰濱工業區崙尾東區大型地面太陽能電站標案，子公司厚聚能源開發再取得彰化縣校園種電第二期計畫，公司預計在彰化總投資金額約45億元。（編輯：施燕飛）1070625