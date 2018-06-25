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助推節水愛水 國小校園添雨水貯留系統

發稿時間：2018/06/25 16:48

最新更新：2018/06/25 17:15

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經濟部水利署南區水資源局25日在台南錦湖國小舉辦「107年南部地區雨水貯留節水技術推廣觀摩」，介紹校園內雨水貯留系統，盼結合學校環境教育宣導節水、愛水觀念。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞傳真　107年6月25日經濟部水利署南區水資源局25日在台南錦湖國小舉辦「107年南部地區雨水貯留節水技術推廣觀摩」，介紹校園內雨水貯留系統，盼結合學校環境教育宣導節水、愛水觀念。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞傳真　107年6月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）經濟部水利署協助台南市北門區錦湖國小設置雨水貯留系統，9個貯留桶及改造後的蓄水池共可貯留約75噸水，平時供應校內澆灌用水，缺水時期可提供給附近居民使用。

經濟部水利署南區水資源局今天在錦湖國小舉辦「107年南部地區雨水貯留節水技術推廣觀摩」，介紹錦湖國小的雨水貯留系統，希望結合學校環境教育，宣導節水、愛水的觀念。

南水局副局長簡振源表示，行政院前瞻基礎建設計畫項下的水環境建設中，納入「雨水貯留系統建設」。由水利署補助經費，協助輔導設置或由申請單位自行設計。錦湖國小校內共有兩座設施，一座為新建置共有9個貯留桶；另一座則是利用舊有的蓄水池加以改造，加起來共可貯留約75噸水。

錦湖國小校長周志強表示，校內雨水貯留設施的設計著重於實用性，包含兩個「流水量表」，可以觀察並記錄用水狀況。另設置「電磁閥」，當雨水不足時會自動切換為自來水。回收水除了利用於澆花、沖廁及拖地之外，在豪大雨時期也能逕流分攤，減少排水系統的負荷。

周志強表示，回收水在缺水時期可以供應附近社區居民沖廁、清洗用水。水利署及南水局提供這次與其他單位相互技術交流的機會，對不同環境下如何設置貯水設施技術，激盪出不同的想法，獲益很多。(編輯:孫承武)1070625

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