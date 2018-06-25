再見高雄 福田水餃移居台東

高雄市福田水餃店去年11月開幕至今8個月，持續供應每粒新台幣一元的水餃，大受歡迎，如今高雄店面6月底將結束營業，業者表示，新店面打算落腳台東影城附近。中央社記者王淑芬攝 107年6月25日
（中央社記者王淑芬高雄25日電）「老闆真的很佛心，他的愛心令人感動」。每粒一元的福田水餃營業到6月底，店家已在門口貼出「再見高雄」的啟示並打算移居台東，今天不少老顧客回流品嚐並讚許老闆佛心善舉。
位在高雄高鐵左營站附近三角窗店面的福田水餃下午2點營業，大約15分鐘就有8桌約20名客人點餐，他們沒有多說，店長就會問「一樣嗎？」自行在點菜單上寫下20粒（水餃）。
客人、店家如此熟悉，從一個眼神或是一個點頭示意，道盡了彼此親近的互動和友善，這家麵食店就像是他們自家的「灶腳」一樣自在、平實、無拘束。
32歲的老闆李杰，去年11月起供應每粒一元的水餃，大受歡迎；如果是65歲以上的長輩還享半價優惠。也就是如果點20粒的水餃，出示身分證明或是弱勢證明，只要付新台幣10元銅板。
一粒一元的水餃，李杰說:「賣一粒賠一粒。」平均一天8000粒的銷售量等同水餃一天就賠8000元，如果再加計店租和員工薪資，每月至少賠40萬元到60萬元。
經營8個月的福田水餃，至少賠了500萬元，李杰今天告訴中央社記者，金錢對他而言只是數字，他說生病走過鬼門關，更能體悟錢財是身外之物的意義，結緣、喜捨，讓他的人生更「富足」。
李杰出身貧窮家庭，他不諱言國中沒畢業，因緣介入不動產投資而發跡，是支撐他行善做賠本生意的後盾，至今仍活躍於土地買賣。
6月底結束高雄福田水餃店，他打算新店面落腳台東影城附近，未來台東民眾有機會品嚐粒粒有愛心的福田水餃。(編輯:孫承武)1070625
每粒一元的高雄市福田水餃營業到6月底，店家已在門口貼出「再見高雄」的啟示並打算移居台東，25日不少老顧客回流品嚐並讚許老闆佛心善舉。中央社記者王淑芬攝 107年6月25日
位在高雄高鐵左營站附近三角窗店面的福田水餃店提供每粒新台幣一元的水餃，儘管賣一粒賠一粒，老闆仍堅持經營，也獲得大批顧客支持，店內牆上貼滿加油留言字條。中央社記者王淑芬攝 107年6月25日