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創世苗栗擴院完成 7月辦愛心餐會募經費

發稿時間：2018/06/25 17:41

最新更新：2018/06/25 18:20

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創世基金會苗栗院獲財團法人業成慈善基金會捐助，順利擴院完成，但後續安養經費需求大幅成長，院方7月將舉辦愛心餐會，25日呼籲各界響應。（創世苗栗院提供）中央社記者管瑞平傳真　107年6月25日創世基金會苗栗院獲財團法人業成慈善基金會捐助，順利擴院完成，但後續安養經費需求大幅成長，院方7月將舉辦愛心餐會，25日呼籲各界響應。（創世苗栗院提供）中央社記者管瑞平傳真　107年6月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）創世基金會苗栗院獲財團法人業成慈善基金會捐助新台幣280萬元順利擴院完成，可容納照顧增至87床，面臨後續安養經費需求大幅成長，院方7月將舉辦愛心餐會，呼籲各界響應。

創世苗栗院照顧在地弱勢植物人，2年前因應滿床展開擴院計畫，經過業成慈善基金會捐助280萬元，以及各界善心人士、企業捐助下，完成擴院設備及經費，5月11日取得擴院證書，收容人數從原本45床增加到87床，將紓解更多弱勢植物人家庭困境。

苗栗縣長徐耀昌今天到院參訪並擔任植愛大家長，頒贈「愛心大使」榮譽背帶給業成基金會執行長陳伯綸，期許更多企業加入公益行列，幫助社福機構傳遞愛心。

徐耀昌指出，雖然縣府社福預算年年增加，但光靠政府力量不夠，需要民間團體一起來協助，苗栗有許多植物人家庭需要社會更多資源幫助他們勇敢走下去，創世苗栗院區擴大後，服務量增加，經費需求也倍增，希望有更多的企業機關團體，一起來幫助弱勢。

創世苗栗院長陳綠蓉指出，照顧一個植物人每個月需花費4至6萬元，院區擴大後院民服務量增加，為籌募龐大安養經費，7月13日晚間將舉辦「愛倍增 心串連愛心餐會」活動，所得將全數用於植物人安養與到宅雙軌服務及台東擴院計畫，認桌認券民眾當天如不克前來，桌餐亦可轉邀弱勢家庭享用。（編輯：方沛清）1070625

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