/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

只有大海知道 新北辦電影放映會引共鳴

發稿時間：2018/06/25 17:53

最新更新：2018/06/25 17:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市政府今天舉辦「只有大海知道」電影放映會，市長朱立倫邀請貢寮臨海多所學校的小朋友，一起欣賞這部探討海洋文化和偏鄉教育的影片，引起在場師生共鳴。

「只有大海知道」是崔永徽導演費時6年籌拍完成的電影，以達悟族世代文化為主軸，呈現蘭嶼的世外桃源風光，帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，也側寫了日趨嚴重的隔代教養問題。

崔永徽說，第一次看見達悟族孩子穿丁字褲站上舞台，就深受感動，也開始思考在物質無限擴張的年代，對人類生活與文化的戕害，希望透過蘭嶼孩子的故事，引領人們看見偏鄉教育的現況。

朱立倫說，新北市長期推動「新北之星特色學校方案」，鼓勵中小學以學生為主體，發展有亮點的特色課程，對貢寮區臨海的學校來說，海洋就是這裡孩子的自然、藝術與人文教材，校園雖然小巧，但校園環境、課程規劃都是以在地文化出發。

這次共有福連、貢寮、澳底國小及豐珠國中小的師生獲邀一起欣賞電影，也格外引發師生共鳴，福連國小校長施智元表示，福連國小畢業生都需要有一身好泳技，必須接受橫越泳渡1500公尺卯澳灣放流九孔的考驗，透過這項任務，讓畢業生有機會認識在地海洋生物，也讓海洋教育向下扎根。

新聞局長張其強表示，市府對於影視產業的支持不遺餘力，其中「新北市紀錄片獎」在紀錄片圈已成為知名品牌，市府更樂於以實際行動來支持優質國片，希望提供影視發展的友善環境。（編輯：方沛清）1070625

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP