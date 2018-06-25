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不再挨針 退役血清馬成生命教育教材

發稿時間：2018/06/25 18:15

最新更新：2018/06/25 19:04

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馬術教練王裕權（右3）捐贈2匹退役血清馬給台中市身心障礙體育總會馬術委員會，將讓馬兒協助發展馬術治療、生命教育，25日舉行捐贈儀式。中央社記者趙麗妍攝　107年6月25日馬術教練王裕權（右3）捐贈2匹退役血清馬給台中市身心障礙體育總會馬術委員會，將讓馬兒協助發展馬術治療、生命教育，25日舉行捐贈儀式。中央社記者趙麗妍攝　107年6月25日

（中央社記者趙麗妍台中25日電）馬術教練王裕權今天捐贈2匹血清馬給台中市身心障礙體育總會馬術委員會發展馬術治療、生命教育，這2匹血清馬多年受針扎，為人類培養血清，未來可在休閒農場安享餘年。

血清馬捐贈儀式今天在台中神岡神馬郡休閒農場舉行，王裕權表示，2年前，他向疾病管制局標下2匹退役的血清馬，本打算用來教學生騎馬，但因長年接受提取血清，馬匹變得敏感，馬腹布滿針孔，小朋友看了害怕。

王裕權指出，後來得知台中市身心障礙體育總會馬術委員會發展馬術治療、生命教育，他決定捐出馬匹，提供身心障礙小朋友治療使用，也可當作生命教育的實體教材。

台中市身心障礙體育總會理事長、市議員陳清龍表示，馬匹上提取血清的痕跡，是最好的生命教育題材，這2匹血清馬，未來將作為學童生命教育教材。

台中市身心障礙體育總會馬術委員會主委王神安表示，2匹血清馬約15歲，屬中壯年，因接受血清提煉，較為敏感，目前安排在同一個馬廄中，希望透過細心照料，恢復馬匹對人的信任。

衛生署疾病管制局委託后里馬場飼養41匹血清馬，這些馬匹1至2週必須被迫在馬腹上注射蛇毒，再提取血清，因此馬腹上布滿針孔。（編輯：施燕飛）1070625

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