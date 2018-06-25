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遠航擬每班保留2至3個機位 供澎居民急用

發稿時間：2018/06/25 18:21

最新更新：2018/06/25 19:05

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澎湖縣政府25日與遠東航空正式簽署「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」合作意向書，未來遠航ATR或MD機型每航班將提供2至3個機位供有緊急需求的居民搭乘，縮短候機時間。中央社　107年6月25日澎湖縣政府25日與遠東航空正式簽署「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」合作意向書，未來遠航ATR或MD機型每航班將提供2至3個機位供有緊急需求的居民搭乘，縮短候機時間。中央社　107年6月25日

（中央社澎湖縣25日電）澎湖縣政府今天與遠東航空簽「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」合作意向書，未來ATR或MD機型每航班提供2至3個機位，供急需居民搭乘，以縮短候機時間。

「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」合作意向書，由澎湖縣長陳光復與遠航營運長曾金池代表簽署，議長劉陳昭玲與副議長陳雙全等人見證，對部分急需搭機往返台澎間的澎湖居民，不用再候補等待，是一大福音。

陳光復表示，澎湖地區居民偶爾因就醫或奔喪等急迫需求，感謝遠東航空公司率先促成此一合作優先搭機作業，讓澎湖居民往返台北、高雄及台中航線，一天之中共計有往返48架次，縣府設立有窗口平台，遠東有對接平台，有需求民眾可在一個小時內完成申請，可提供即時的協助及服務。

劉陳昭玲以最近2個居民要返澎奔喪和重症赴台就醫為例，對於遠東今天與縣府簽署居民應急或緊急醫療優先搭機措施，表達謝意。

曾金池表示，陳光復等在一個多月前往遠航拜會，爭取澎湖居民緊急需求的機位，認為企業在營運不止是獲利而已，還有澎湖居民行的權益也要兼顧，因此支持這項公益活動，希望未來其他航空業者能響應。

「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」只要在飛機起飛前一小時內，可向縣府服務窗口 0800880180、06-9276675或1999專線洽詢或申請即可。（編輯：李亨山）1070625

澎湖縣長陳光復（左）25日與遠東航空營運長曾金池（右）簽署「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」合作意向書，未來遠航ATR或MD機型每航班將保留2至3個機位，優先提供急需居民搭乘。中央社 107年6月25日澎湖縣長陳光復（左）25日與遠東航空營運長曾金池（右）簽署「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」合作意向書，未來遠航ATR或MD機型每航班將保留2至3個機位，優先提供急需居民搭乘。中央社 107年6月25日
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