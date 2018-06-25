一粒一元水餃移居台東市 逾半數里長聯署支持

一粒水餃一元的福田水餃由富豪居創辦人李杰經營，擬於7月中移居台東開賣，台東市30名里長聯署歡迎；里長說，衷心希望富豪居能到台東。中央社記者盧太城台東攝 107年6月25日

（中央社記者盧太城台東縣25日電）原本在高鐵左營站附近經營的一粒水餃一元福田水餃，7月中將移至台東開賣，台東市30位，超過半數的里長聯署歡迎。里長說，衷心的希望經營福田水餃的富豪居能到台東。



位於高雄高鐵左營站附近三角窗店面的福田水餃，由32歲老闆李杰去年11月起供應每粒一元的水餃，大受歡迎；如果是65歲以上的長輩還享半價優惠，也就是如果買20粒的水餃，出示身分證明或是弱勢證明，只要付新台幣10元銅板。



6月底高雄店結束營業，新店面落腳台東影城附近，未來台東民眾有機會品嚐粒粒有愛心的福田水餃。



日前經營福田水餃的富豪居東部慈善關懷辦公室曾在台東和台東市里長們餐敘，徵詢福田水餃到台東的意見。台東市一共46位里長，就有30位里長聯署表達支持。里長們表示，台東需要幫助的人多，衷心的希望富豪居能夠來台東，為台東人服務，感謝董事長李杰。



民生里里長余振維表示，福田水餃賣越多，虧損越多，不是要營利，台東相當歡迎，可以幫助很多弱勢和清寒家庭。



富豪居東部慈善關懷辦公室執行長胡智強表示，福田水餃預計7月15日在台東市秀泰影城附近開幕。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070625