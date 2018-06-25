/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

大學指考基隆人數創新低 706人報考

發稿時間：2018/06/25 18:28

最新更新：2018/06/25 18:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）大學指定科目考試7月1日登場，受到少子化及考試入學分發名額逐年減少影響，基隆考區報考人數屢創新低，去年有745人報考，今年則僅706人，30日下午2時至4時開放查看試場。

海洋大學表示，基隆考區僅有18間試場，全部都設在海洋大學，試場分配以考生准考證號碼前6碼為試場編號，210176至210181試場在航管大樓，220237至220245、230040至230041及293001試場在延平技術大樓，試務中心及醫護站則設在海洋廳，考生可以上海大考試資訊專屬網頁輸入准考證號碼查詢。

海洋大學指出，今年指考有幾項重大變革，首次取消准考證，改用考試通知，考試通知雖然不是入場應試必要文件，但裡面有試場資訊及准考證號碼，還是建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊。

另外，考生應試時一定要依照簡章規定，攜帶採認的有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等，並禁止攜帶「穿戴式裝置」進入試場。

海洋大學為服務陪考家長，特別在夢泉餐廳、勇泉餐廳、機械B館229、329和429教室、延平技術大樓九淵廳及航管大樓一樓演講廳設置家長休息區，歡迎民眾多加利用。（編輯：方沛清）1070625

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP